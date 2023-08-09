Измена пахнет "Красной Москвой": на Волыни во время покупки одеколона "спалился" сторонник России

Мужчина также обвинил Украину в том, что россияне убивали жителей Бучи в Киевской области.

Житель села Конюхи Локачинского района Волынской области в магазине публично оправдывал Россию и ее преступления. В том, что началась война, он обвинял Украину и заявил, что по вокзалу в Краматорске "прилетела украинская ракета", а насилие оккупантов в Буче тем, что "наши тоже насилуют".

Об этом говорится в приговоре Локачинского районного суда Волынской области.

Из-за замечаний об одеколоне набросился на ВСУ

Инцидент произошел 9 апреля 2022 года. Житель села Конюхи пришел в местный магазин, где купил одеколон "Красная Москва". Другие посетители пытались его пристыдить из-за такого выбора. Тогда между ними произошел спор и мужчина заявил, что якобы "по вокзалу в Краматорске прилетела украинская ракета". На это люди напомнили, что Волынь обстреливают россияне с территории Беларуси. Жители села позвали местного главу села, которая сняла поклонника России на видео и вызвала полицию.

Деревня Конюхи на карте / Фото: Google Maps

Мужчина даже на суде продолжал обвинять Украину в войне

На суде подозреваемый не раскаялся и не признал вину. Он заявил, что якобы "всегда был за мир и хочет переговоров с Россией".

"Подтвердил, что отвечал на вопросы односельчан именно так, как воспроизведено на видео, и которое добавлено к материалам дела и исследовано судом. Считает, что никакого уголовного правонарушения при этом не совершил. Он всегда был против войны. Он считает, что должен быть мир и с россией нужно договариваться. Считает, что поскольку "Украина начала прессовать", то и началась война. А нужно было заключить мир. Именно Украина своей риторикой начала войну, в частности, оправданием УПА", — говорится в материалах суда.

Житель Волыни также подтвердил, что заявлял, что Украина "запустила ракету по Краматорску", но его якобы неправильно поняли.

Свидетельница рассказала, что подозреваемый оправдывал преступления РФ в Буче

Староста села на заседании суда подтвердила, что мужчина говорил о Краматорске. Она добавила, что не весь разговор попал на видео. Когда другие посетители магазина начали осуждать РФ за преступления в Буче, подозреваемый заявил, что "наши тоже насилуют".

Жительница села добавила, что сняла разговор на видео и передала полиции, поскольку она не хотела, чтобы война добралась до ее региона и осуждает высказывания односельчанина.

Другая женщина отметила, что ей тоже не понравилось, как мужчина оправдывал преступления РФ.

"Он начал говорить, что раньше было хорошо жить. Мы ему отвечали, что было хорошо, пока россияне не пришли. Впоследствии начался разговор о г. Буче и преступлениях российских оккупантов. Он говорил, что во всем виновато государство Украины", — сказала на женщина суду.

Другой житель села добавил, что мужчина заявлял, что скучает по "Советскому союзу, потому что тогда ему было лучше жить".

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы, заменив этот срок на испытательный.

Напомним, коллаборант, который пошел на сотрудничество с россиянами и возглавил Бердянский морской торговый порт, был приговорен к 10 годам тюрьмы.

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