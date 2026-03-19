Измена в Силах беспилотных систем: военный "сливал" данные России и Беларуси (фото)

СБУ разоблачила «крота» в Силах беспилотных систем ВСУ, который работал на Россию и Беларусь / © СБУ

Контрразведка СБУ задержала военнослужащего Сил беспилотных систем, который был двойным агентом ФСБ России и разведки пограничной службы Беларуси. Злоумышленник передавал врагу секретные данные об украинских дронах и новейших роботизированных комплексах в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установило следствие, военный одного из подразделений Сил беспилотных систем, занимая должность оператора БпЛА, передавал врагу информацию о маршрутах движения, типах и количестве дронов Сил обороны, которые применялись во время боевых действий на северо-восточном приграничье.

Впоследствии, выполняя указания российских спецслужб, мужчина перевелся на другую должность — оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, используемых для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на Изюмском направлении.

Впрочем, вместо выполнения боевых задач на передовой, злоумышленник начал собирать разведданные о расположении и планах операций смежных подразделений украинских войск. Параллельно он передавал противнику информацию о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных систем Сил обороны.

После выполнения вражеских задач агент планировал сбежать в Россию через линию фронта, где его должны были встретить представители спецслужб.

Впрочем, военная контрразведка СБУ сработала на опережение: деятельность агента задокументировали, а после принятия мер для защиты позиций украинских военных его задержали на территории Харьковщины.

Во время обысков у мужчины изъяли два смартфона, которые содержат доказательства его сотрудничества со спецслужбами России и Беларуси. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Вражеский агент сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, военная контрразведка СБУ задержала в Киеве агента спецслужб России, который готовил двойной теракт. Иностранец с Южного Кавказа планировал дистанционно взорвать авто украинского военного, а затем активировать вторую бомбу, когда на место прибудут экстренные службы. Задержанному объявлено подозрение в подготовке теракта.