Изменен порядок бронирования от мобилизации на предприятиях двух отраслей экономики

К этим предприятиям не применяются ограничения количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Сотрудники критически важных предприятий ТЭК и ИТ будут бронироваться без ограничений.

Об этом говорится в постановлении с 14 мая.

Отмечается, что военнообязанные работники предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, и предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги, определенные Минцифры критически важными, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. К этим предприятиям не применяются ограничения количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Кроме того, подлежат бронированию работники подрядных организаций, которые осуществляют строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или снабжение оборудования, оказывают услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины.

Напомним:

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. На момент мобилизации органы государственной власти и местного самоуправления, а также некоторые предприятия, учреждения/организации имеют право забронировать работников.

Каких работников пока не призовут в армию, а каких наоборот – бронировать запрещено, что делать работодателю в случае мобилизации работника, разбирался ТСН.ua.

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