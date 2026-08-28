РФ меняет тактику ударов по Украине перед зимой: какие объекты под угрозой

Цель — социальный взрыв зимой: как РФ пытается заставить Украину капитулировать

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Российские войска изменяют тактику и стратегию нанесения ударов. И сейчас в приоритете исключительно гражданское население и инфраструктура городов-миллионников.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев, передает«Киев 24».

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Эксперт напомнил слова вицеспикера Госдума РФ Петра Толстого, который цинично предложил превратить города Украины в «выжженную землю».

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Снегирев предупредил, что РФ активизирует удары по городам-миллионникам, именно по гражданскому населению, чтобы заставить украинцев капитулировать.

«То есть речь о том, что на высшем должностном уровне страны-оккупанта определяют тот факт, что российские оккупационные войска изменяют тактику и стратегию нанесения ударов. И сейчас в приоритете исключительно гражданское население и инфраструктура городов-миллионников. Причем это изменение тактики коснулось в первую очередь ударов по логистическим складам. А речь идет о складах с продовольствием, медикаментами, водоочистных сооружениях», — говорит аналитик.

По его данным, на последнюю неделю были атакованы энергетические объекты в 6 областях Украины. Таким образом, оккупанты направили основные удары по энергетической инфраструктуре накануне отопительного сезона. Эксперт отмечает, что россияне делают все, чтобы сделать невозможным прохождение отопительного сезона и создать предпосылки для социальных потрясений на контролируемых Силами обороны Украины территориях. Это — основная задача российских окупантов.

Напомним, вчера, 27 августа, в Киеве и области с начала суток прозвучало 13 тревог со взрывами, сегодня, по состоянию на 14:40, — 9.

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Эксперты опасаются, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

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