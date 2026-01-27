Изменения для украинцев от 1 февраля: бронирование, 20 тысяч до зарплаты, тарифы на коммуналку

С 1 февраля 2026 года в Украине вступает в силу ряд важных нововведений / © УНИАН

С 1 февраля 2026 года в Украине вступят в силу несколько ключевых изменений, связанных с социальными выплатами, жильем, налогами, связью и военным положением. Нововведения также коснутся внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и семей с детьми.

Что стоит знать об изменениях в феврале — читайте в материале ТСН.ua.

Кто получит повышенную зарплату в феврале

В феврале у определенной категории украинцев существенно возрастет заработная плата. Речь идет о дополнительных доплатах, которые внедряет правительство, сообщает Правительственный портал.

Средства выплатят таким категориям лиц:

энергетикам;

тепловикам;

газовикам;

коммунальщикам;

железнодорожникам.

Для этих категорий предусмотрена ежемесячная доплата к заработной плате в размере 20 тысяч гривен. Эта инициатива внедрена как составляющая программы поддержки специалистов, работающих в условиях чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

В феврале у определенной категории украинцев существенно вырастет заработная плата

«Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам», — отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выплаты продлятся три месяца — январь, февраль и март. Те, кто работал в январе, получат деньги уже в феврале.

По словам Юлии Свириденко, процесс оформления сделали простым, чтобы люди не занимались бумагами. Компании предоставят списки своих работников, после чего каждый из них получит оповещение в «Дії» или смс на телефон.

Также повышенную зарплату получат и учителя и преподаватели вузов. Деньги будут начислены на карточку в соответствии со стандартными сроками выплат зарплаты, а это может быть как до 31 января, так и в начале февраля.

Пенсия в феврале 2026 года: увеличится ли сумма выплат

С 1 февраля 2026 года существенных в пенсионных выплатах не предусмотрено, поскольку повышение уже произошло в январе. Речь идет о росте прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

В январе перерасчет пенсии произошел автоматически из-за новых стандартов, а индексация (плановое повышение из-за инфляции) состоится в марте.

Что изменилось с 1 января:

минимальная пенсия выросла до 2 595 грн, максимальная — до 25 950 грн;

увеличились доплаты за лишний стаж и выплаты ветеранам и льготникам.

Изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в феврале 2026 года

В феврале 2026 года цены на свет и газ для украинцев не изменятся. Благодаря государственным решениям и мораторию, тарифы останутся на уровне января как минимум до конца отопительного сезона (примерно 30 апреля — Ред.).

Общая цена за электроэнергию сейчас составляет 4,32 грн за кВт-ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков заплатят только половину стоимости — 2,16 грн.

В феврале цены на свет и газ для украинцев не изменятся / © 24 канал

Что касается электроотопления, то его потребители будут иметь льготный тариф — 2,64 грн (если потребление не превышает 2000 кВт в месяц).

В то же время для большинства семей, которые являются клиентами «Нафтогаза», цена за газ остается стабильной — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф зафиксирован до мая. Хотя частные поставщики могут менять цены (они колеблются от 7,96 до 8,46 грн), большинство украинцев пользуется именно основным государственным тарифом.

Изменения в условиях программы «еОселя»: что следует знать

С 9 февраля начнут действовать новые ограничения по площади жилья по программе «еОселя».

Для одного человека или супругов максимальная площадь квартиры будет составлять 52,5 квадратных метра. Если в семье больше людей, то на каждого следующего члена семьи разрешается добавить еще по 21 метру, однако общая площадь квартиры в любом случае не может быть больше 115,5 метров.

Для частных домов правила немного другие: одинокий человек или пара может рассчитывать на 62,5 квадратных метра. За каждого дополнительного члена семьи также добавляется по 21 метру, но общий лимит для дома установлен на отметке 125,5 метров.

Также важно учитывать возраст недвижимости. Если вы покупаете новое жилье, которому еще нет трех лет, государство разрешает незначительное отклонение от этих норм — площадь можно превысить, но не более чем на 10%.

Если же здание старше трех лет, никаких исключений нет, и площадь должна строго соответствовать установленным лимитам.

Кто может получить детскую помощь в феврале

В рамках введенных изменений, с февраля 2026 года в Украине будут действовать четкие дедлайны для получения социальной помощи на детей.

Помощь до 1 года выплачивается каждый месяц, пока ребенку не исполнится год. Заявление нужно подать в Пенсионный фонд не позднее чем через месяц после первого дня рождения ребенка.

В частности, на ребенка, который родился в январе 2025 года, помощь можно получить за январь и февраль 2026 года.

Помощь по программе «еЯсла» назначают до третьего дня рождения ребенка. Работающим родителям, я которых ребенок достиг трехлетнего возраста в январе 2026, нужно подать заявление до конца этого месяца, поскольку выплата начинается с месяца обращения.

Изменения в бронировании работников

С 1 февраля 2026 года правила бронирования работников через Дію снова становятся стандартными. До этой даты критически важные предприятия могли забронировать своих работников в ускоренном режиме — всего за сутки. Теперь же срок рассмотрения заявок возвращается к привычным 72 часам.

Такие изменения предусмотрены правительственным постановлением, регулирующим вопросы мобилизации.

Кроме более длинных сроков ожидания на бронирование, меняется и порядок ее отмены: теперь подавать заявку на аннулирование отсрочки можно будет не чаще одного раза в 5 дней.

5G в Украине: в каких городах заработает новая технология

В феврале география покрытия 5G в Украине расширится, сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Ко Львову, где технология уже работает, присоединится Харьков. Ожидается, что вскоре после Харькова новое поколение связи станет доступным также в Киеве и Одессе.

«После согласований с Управлением РЭБ и Воздушными Силами ВСУ и успешного тестирования технологии — масштабируем пилот на другие города. До конца января запустим 5G в Бородянке, в феврале — в Харькове, а затем — в Киеве и Одессе», сообщают в ведомстве.

Новые выплаты для семей ВПЛ с детьми

С 1 февраля 2026 года для детей из семей переселенцев планируют ввести ежемесячные выплаты в размере 3 000 грн.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отметив, что решение уже поддержали в депутатском объединении, которое занимается вопросами ВПЛ.

По его словам, это нововведение еще должны закрепить официальным постановлением, чтобы оно приобрело юридическую силу. Парламент держит этот вопрос на контроле, поэтому вскоре ожидается окончательное утверждение механизма выплат.

Дополнительный отпуск на 90 дней: кто получит

С 3 февраля военные, вернувшиеся из плена, получат право на длительный отдых — дополнительный отпуск на 90 дней, пишет 7eminar.

«03.01.2026 года в «Голос Украины» был опубликован Закон Украины от 18.12.2025 №4749-IX, которым закреплено право освобожденных из плена военнослужащих на дополнительный отпуск», — отмечают на сайте.

В частности, такой отпуск предоставляется:

с сохранением денежного обеспечения;

продолжительностью 90 календарных дней;

без разделения на части;

без условий принятия решения о продлении/увольнении с военной службы на момент предоставления такого отпуска;

гарантирование права таких военнослужащих на увольнение с военной службы, предусмотренного п.п. «д» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины от 25.03.1992 №2232-XII «О воинской обязанности и военной службе».

Изменения в правилах проставления апостиля на документах

С 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила оформления апостиля на документы для заграницы, сообщают в Министерстве юстиции.

Там разъяснили, что процесс станет более цифровым: теперь будут использовать специальный Электронный реестр, где будут храниться образцы подписей должностных лиц, печатей и электронные сертификаты.

Также государство четко определило обновленный порядок того, как документы будут принимать, проверять и выдавать результат.

апостиль / © Getty Images

Вместе с техническими изменениями вырастет и цена услуги. Поскольку стоимость привязана к прожиточному минимуму (который в 2026 году составляет 3 328 грн), за апостиль придется заплатить:

670 грн — для обычных граждан;

1 160 грн — для компаний (юридических лиц).

Ранее ТСН.ua писал о том, кого могут призвать на фронт уже в феврале. Кроме того, в следующем месяце работодателей ждут изменения в правилах бронирования работников.

