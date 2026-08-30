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Изменения в комендантском часе: в Киеве и области готовят новые правила
В столице и Киевской области планируется изменить режим комендантского часа и существенно оптимизировать работу железной дороги во время длительных воздушных тревог.
Украинское правительство совместно с военным командованием нарабатывает новые решения для бесперебойной работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог . Главной целью этих изменений является обеспечение пассажиров и сохранение стабильного железнодорожного сообщения между регионами.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
Новые правила для транспорта и вокзалов
Чиновник провел оперативное совещание с командой «Укрзализныци», городскими властями и военным командованием.
«В первую очередь — безопасность людей. В то же время должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих всю страну», — отметил министр главные приоритеты совместной работы.
Специалисты прорабатывают целый ряд нововведений для оптимизации пассажирских перевозок. В частности, рассматривают следующие логистические решения:
круглосуточную работу железнодорожных вокзалов;
рассредоточение поездов и пассажирских потоков;
избегание одновременного прибытия поездов на смежные платформы;
сокращение времени посадки и высадки благодаря упрощению процедуры контроля при повышенной угрозе.
Железнодорожный перевозчик продолжает развивать современные системы мониторинга опасностей в тесной координации с вооруженными силами, что позволит максимально оперативно реагировать на изменение оперативной ситуации.
Изменения комендантского часа и оповещения
Отдельным направлением работы является пересмотр ограничений на передвижение в столичном регионе и усовершенствование системы уведомлений.
"Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области", - пояснил Николай Калашник.
Он подчеркнул, что это критически необходимо для логистики, передвижения людей и полноценной работы в экономике.
Уже завтра наработанные предложения будут официально представлены по инициативе Премьер-министра Сергея Корецкого. При этом чиновник отметил ключевое условие внедрения любых нововведений: «Все решения — только после согласования с военными».
Напомним, в Одесской области отменят комендантский час, но не для всех . Транспорт, который двигается по Киевской трассе в сторону границ с Молдовой и Румынией, теперь сможет передвигаться в ночные часы, но исключительно по определенному маршруту.