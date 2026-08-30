Изменения в комендантском часе: в Киеве и области готовят новые правила

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник

Реклама

Украинское правительство совместно с военным командованием нарабатывает новые решения для бесперебойной работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог . Главной целью этих изменений является обеспечение пассажиров и сохранение стабильного железнодорожного сообщения между регионами.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Реклама

Новые правила для транспорта и вокзалов

Чиновник провел оперативное совещание с командой «Укрзализныци», городскими властями и военным командованием.

Реклама

«В первую очередь — безопасность людей. В то же время должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих всю страну», — отметил министр главные приоритеты совместной работы.

Специалисты прорабатывают целый ряд нововведений для оптимизации пассажирских перевозок. В частности, рассматривают следующие логистические решения:

круглосуточную работу железнодорожных вокзалов;

рассредоточение поездов и пассажирских потоков;

избегание одновременного прибытия поездов на смежные платформы;

сокращение времени посадки и высадки благодаря упрощению процедуры контроля при повышенной угрозе.

Железнодорожный перевозчик продолжает развивать современные системы мониторинга опасностей в тесной координации с вооруженными силами, что позволит максимально оперативно реагировать на изменение оперативной ситуации.

Изменения комендантского часа и оповещения

Отдельным направлением работы является пересмотр ограничений на передвижение в столичном регионе и усовершенствование системы уведомлений.

Реклама

"Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области", - пояснил Николай Калашник.

Он подчеркнул, что это критически необходимо для логистики, передвижения людей и полноценной работы в экономике.

Уже завтра наработанные предложения будут официально представлены по инициативе Премьер-министра Сергея Корецкого. При этом чиновник отметил ключевое условие внедрения любых нововведений: «Все решения — только после согласования с военными».

Напомним, в Одесской области отменят комендантский час, но не для всех . Транспорт, который двигается по Киевской трассе в сторону границ с Молдовой и Румынией, теперь сможет передвигаться в ночные часы, но исключительно по определенному маршруту.

Реклама

Новости партнеров