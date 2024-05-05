Изменения правил пересечения границы: в ГНСУ ответили, ждать ли кардинально новых условий по закону о мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, следует ожидать, что правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство, несколько изменятся. Однако это не будут какие-либо кардинально новые условия.

Об этом в эфире телемарафона 5 мая рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Пограничники ежедневно отказывают в выезде 120-150 лицам по разным причинам, преимущественно людям, у которых нет соответствующих документов, предоставляющих право на пересечение границы.

Однако пока, по состоянию на 5 мая, изменений в правила пересечения нет.

"Конечно, что есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, следует ожидать, что будут изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", — отметил представитель ГНСУ. .

По словам Демченко, стоит дождаться изменений, если таковые будут приняты, и уже более предметно тогда говорить о собственных изменениях, новых категориях или каких-то других условиях пересечения границы.

"Не стоит ожидать, что это будут какие-то кардинальные изменения по правилам пересечения границы", — подчеркнул спикер.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 2 мая также отмечал: ввиду того, что в статью 23 Закона Украины "По мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения (относительно условий отсрочки от призыва), следует ожидать, что определенные изменения коснутся и правил пересечения госграницы.

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