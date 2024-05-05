Изменения правил пересечения границы: в ГНСУ ответили, ждать ли кардинально новых условий по закону о мобилизации

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая.
Согласно новому закону о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, следует ожидать, что правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство, несколько изменятся. Однако это не будут какие-либо кардинально новые условия.
Об этом в эфире телемарафона 5 мая рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Пограничники ежедневно отказывают в выезде 120-150 лицам по разным причинам, преимущественно людям, у которых нет соответствующих документов, предоставляющих право на пересечение границы.
Однако пока, по состоянию на 5 мая, изменений в правила пересечения нет.
"Конечно, что есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, следует ожидать, что будут изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", — отметил представитель ГНСУ. .
По словам Демченко, стоит дождаться изменений, если таковые будут приняты, и уже более предметно тогда говорить о собственных изменениях, новых категориях или каких-то других условиях пересечения границы.
"Не стоит ожидать, что это будут какие-то кардинальные изменения по правилам пересечения границы", — подчеркнул спикер.
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 2 мая также отмечал: ввиду того, что в статью 23 Закона Украины "По мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения (относительно условий отсрочки от призыва), следует ожидать, что определенные изменения коснутся и правил пересечения госграницы.
Читайте также:
- В ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей – пропускают ли грузовики
- Украинцы бунтуют за границей: как получить паспорт и кого могут депортировать
- Наступление россиян: в ГНС рассказали, как готовятся на границе