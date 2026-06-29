Изменения с 1 июля: что нужно знать украинцам о пенсиях, выплатах ВПЛ и новой маркировке горючего

Какие изменения ждут украинцев в июле / © ТСН.ua

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В Украине с 1 июля готовятся масштабные изменения, которые затронут многие сферы жизни граждан и бизнеса. В частности, нововведения коснутся маркировки горючего, выплат внутренне перемещенным лицам и почтовых отправлений.

Что стоит знать украинцам об изменениях в июле 2026 года — узнайте из материала ТСН.ua.

В Евросоюзе вводится новый сбор на международные посылки

С 1 июля 2026 года ЕС вносит изменения в правила пересылки международных посылок. Теперь за каждую отдельную категорию товара в таможенной декларации придется уплачивать обязательный сбор — 3 евро. Это касается абсолютно всех коммерческих отправлений (даже самых дешевых) и подарков стоимостью более 45 евро.

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Сбор начисляется за каждый вид товара. Если вы отправляете платье и книгу, то заплатите 6 евро, так как это две разные позиции. Однако, если вещи одинаковы по типу и коду, например носки разных цветов, их сочтут как одну позицию, и сбор составит всего 3 евро. Также к посылкам могут применяться НДС и дополнительные местные таможенные сборы, которые каждая страна ЕС устанавливает индивидуально.

ЕС меняет правила для международных посылок / © ТСН

Новые правила обязательны для всех почтовых и логистических компаний. Поскольку некоторые таможенные органы в ЕС еще настраивают систему, первый месяц-два будет длиться переходный период. В это время в некоторых странах таможенные сборы вместо отправителя может оплачивать получатель при получении посылки.

Пенсия в июле 2026 года: кто получит надбавку

В июле 2026 года украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты. Некоторые надбавки Пенсионный фонд начисляет автоматически, а для получения других необходимо лично подать заявление и документы.

Доплаты по возрасту (начисляются автоматически, если пенсия составляет менее 10 340 гривен):

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от 70 лет — 300 гривен;

от 75 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен (эти суммы не суммируются, а заменяют предыдущие по мере увеличения возраста).

Доплата для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет: пенсия автоматически доводится до 4213 гривен при наличии необходимого стажа (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин).

Помощь на уход в размере 1038 гривен оформляется исключительно по заявлению. На нее имеют право одинокие люди в возрасте от 80 лет, не имеющие трудоспособных родственников, или пенсионеры с инвалидностью первой, второй или третьей группы, получающие обычную пенсию по возрасту.

Для этого обязательно требуется медицинское заключение о необходимости постороннего ухода. Эту выплату нельзя совмещать с другой государственной помощью на уход.

Кроме того, по заявлению можно получить доплаты на детей до 18 лет, находящихся на иждивении пенсионера. Обычным пенсионерам доплачивают 150 гривен за каждого ребенка, а военнослужащим — 1297 гривен на ребенка.

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Мобилизация с 1 июля: что нужно знать военнообязанным

Во время мобилизации в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обязательно нужно иметь при себе паспорт и военно-учетный документ. Одного приложения «Резерв+» на телефоне может быть недостаточно, ведь из-за проблем со связью или интернетом оно может не открыться.

Адвокат Екатерина Анищенко рекомендует дополнительно иметь при себе актуальную бумажную копию выписки из этого приложения или действующий военный билет. Если электронный документ не загрузится, а бумажного подтверждения нет, полиция имеет право доставить гражданина в ТЦК для проверки данных.

Военнообязанным рекомендуется иметь при себе актуальную бумажную копию выписки из «Резерв+» / © ТСН

Особое внимание государство планирует уделить мужчинам, находящимся в розыске ТЦК. Чтобы сократить их число, чиновники планируют использовать данные из всех государственных реестров, однако точный алгоритм разработки пока остается неизвестным.

В то же время в Верховной Раде рассматриваются предложения о введении санкций в отношении нарушителей мобилизационного законодательства, аналогичных ограничениям для неплательщиков алиментов, такие как блокировка банковских счетов или ограничение права на управление транспортными средствами. Также на стадии ознакомления находится законопроект, который должен четко урегулировать правила проверки и запретить представителям ТЦК и полиции применять необоснованную физическую силу или неправомерно задерживать граждан.

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Новые стандарты горючего на заправках с 1 июля

С 1 июля 2026 года украинский рынок топлива переходит на европейскую систему маркировки, и на заправках появятся новые обозначения топлива в зависимости от содержания биокомпонентов.

Бензин будет маркироваться как E5 и E10 (что означает содержание биоэтанола до 5% и 10% соответственно), а дизельное топливо получит обозначение B7 (с содержанием биодизеля до 7%). При этом привычные марки А-95 и А-92 останутся в продаже. Внедрение бензина Е10 является логичным шагом для сближения украинских экологических стандартов с европейскими, где биоэтанол используется в качестве более безопасной для окружающей среды октаноповышающей добавки.

Для большинства водителей такой переход пройдет незаметно. Современные автомобили, выпущенные после 2000-х годов, еще на этапе проектирования рассчитаны на работу с таким топливом, поэтому дополнительных настроек двигателя не потребуется.

Старый и новый бензин можно смело смешивать в баке. Некоторую осторожность следует проявить только владельцам достаточно старых автомобилей, поскольку спирт в составе топлива может ускорить износ не рассчитанных на него резиновых и пластиковых уплотнителей.

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Кроме того, из-за способности этанола впитывать влагу эксперты не рекомендуют хранить такое топливо слишком долго, особенно если оно приобретено на сомнительных АЗС, чтобы избежать его расслоения. В финансовом плане переход также не будет ощутимым, поскольку ожидаемое розничное подорожание составит всего 50–70 копеек за литр, что при текущей стоимости топлива является минимальным колебанием.

В Киеве с 1 июля изменятся правила проезда для школьников

В Киеве на время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и курсантов высших военных учебных заведений. В течение лета учащиеся смогут ездить на льготных условиях со скидкой 75% на проездные билеты.

Месячный безлимитный проездной будет стоить 325 гривен, а на половину месяца — 162,50 гривны. Также доступны варианты с фиксированным количеством поездок. Купить льготный проездной можно через приложение «Киев Цифровой», терминалы самообслуживания, сервисы EasyPay или сайт «ГИОЦ». При этом на разовые поездки по ученическому билету скидка не распространяется.

Помощь ВПЛ могут приостановить с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Украине ужесточается контроль за выплатами внутренне перемещенным лицам. Теперь Минфин будет ежемесячно проверять переселенцев, и если человек находится за границей более 90 дней подряд, его справку ВПЛ могут аннулировать, даже если он не получает денежную помощь.

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Кроме того, Пенсионный фонд Украины будет проводить тщательную проверку доходов и имущественного положения семей в течение месяца после автоматического продления выплат. В случае выявления несоответствий помощь будет отменена со следующего месяца.

Гоструда будет проверять работодателей в соответствии с новыми правилами

С 1 июля 2026 года Государственная служба по вопросам труда начнет проверять работодателей на соблюдение квот по трудоустройству людей с инвалидностью. Согласно действующим правилам, компании со штатом от 8 до 25 человек должны принять на работу одного такого сотрудника, а более крупные предприятия — выделить под эту категорию 4% от всех рабочих мест.

Ранее за невыполнение норматива Фонд социальной защиты автоматически начислял годовой штраф в размере средней годовой зарплаты за каждое вакантное место, однако бизнес часто успешно оспаривал эти санкции в судах.

Компании будут проверяться на соблюдение квот по трудоустройству людей с инвалидностью

Теперь контроль проводится ежеквартально, а вместо традиционных штрафов правительство ввело систему целевых взносов. Если компания не выполняет квоту, она должна самостоятельно уплатить взнос за каждое свободное место. Его размер составляет 40% от среднемесячной зарплаты предприятия за каждый пропущенный месяц в квартале, но на время военного положения действует льготная ставка — 20%.

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В случае просрочки самостоятельной уплаты налоговая налагает штраф в размере 7% от суммы задолженности. Если же нарушение будет выявлено контролерами в ходе проверки, штраф увеличится до 10% за каждый период, но в сумме не более половины от всего доначисления. Дополнительно за каждый день задержки будет начисляться пеня в размере 0,1%, а за проблемы с отчетностью грозит символический штраф в размере 170 гривен.

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов на портале vstup.edbo.gov.ua начнется 1 июля, а подача заявлений на бакалавриат продлится с 19 июля по 1 августа. Абитуриенты могут подать в общей сложности до 10 заявлений, из которых не более 5 — на бюджет. Каждому бюджетному заявлению обязательно присваивается приоритет от 1 до 5, который после отправки уже нельзя изменить.

Главным критерием отбора являются результаты НМТ за 2023–2026 годы, а выпускники европейских школ последних двух лет могут предоставить результаты своих национальных выпускных экзаменов. Без НМТ, только на основании внутреннего собеседования в университете, поступают ветераны войны, бывшие военнопленные и лица, которым отказали в регистрации на НМТ из-за отсутствия особых условий.

Абитуриенты с оккупированных территорий и из зон боевых действий, а также дети-сироты сдают НМТ, но претендуют на поступление на бюджетные места в рамках специальных квот. Государство дополнительно поддерживает приоритетные специальности в сферах образования, естественных наук, инженерии, транспорта, агросектора, безопасности и обороны, выделяя для них больше бюджетных мест и увеличенные гранты.

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