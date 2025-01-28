Изменения в бронировании с 1 марта: кто потеряет отсрочку и может быть мобилизирован

Критерии решили пересмотреть, потому что было много злоупотреблений предприятиями.

С 1 марта в Украине вступают в силу новые правила бронирования от мобилизации. Предприятия должны позаботиться о перебронировании до 28 февраля. Эта возможность у них есть с декабря.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в комментарии "Телеграфу".

Он объясняет, что необходимость пересмотра критериев возникла, поскольку были замечены случаи злоупотреблений. После 28 февраля произойдет либо перебронирование, о котором предприятия должны позаботиться уже сейчас, либо снятие отсрочок.

"По старой системе предприятие демонстрировало соответствие критериям, а после того, как получало критичность, у него либо аномально росло количество работников, либо уровень зарплаты работников внезапно снижался до минимальной зарплаты. Таких предприятий было не очень много, но они были", — подчеркнул Кисилевский. .

Сколько именно украинских работников потеряют право на отсрочку – сказать сложно, подчеркнул он. Впрочем, вряд ли новая система бронирования повлечет за собой существенные изменения в перечне предприятий, которые были критическими, считает эксперт.

"Да кто-то из-за несоответствия критериев отсеется, а кто-то наоборот может детинизироваться и бронировать работников", — говорит Кисилевский.

Как сообщалось, в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации – с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Это уже в 14-й раз, когда парламент принимает продление мобилизации в условиях войны

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