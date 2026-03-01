ТСН в социальных сетях

Украина
401
1 мин

Изменения в движении поездов 1 марта: "Укрзализныця" предупредила украинцев

В некоторых областях введены автобусные трансферы, в других железнодорожные рейсы курсируют с задержками.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
УЗ изменила маршруты поездов в зонах повышенного риска

УЗ изменила маршруты поездов в зонах повышенного риска / © Укрзализныця

«Укрзализныця» 1 марта внесла коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации безопасности и последствий обстрелов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Херсонщина

Движение — с учетом ситуации безопасности.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда — в/из Конотоп. Нежинское направление — пригородные по адаптированным графикам.

Харьковщина и Донечина

От Лозовой до Краматорска — автобусные трансферы. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон дождется пересадки. Региональные экспрессы на Изюм — по расписанию.

Запорожье

Несмотря на ночные обстрелы и перебои со светом, пригородные поезда вышли в рейсы (возможны задержки до 1 часа, без отмен).

Временно ограничено курсирование к/со ст. Днепр-Главный для поездов №86/85, №128/127, №6, №40/39.

Между Днепром и Запорожьем — преимущественно автобусные трансферы.

Напомним, в последнее время поезда УЗ находятся под постоянными атаками. В частности, российские удары повредили инфраструктуру железной дороги в Днепропетровской и Сумской областях.

