Изменения в движении поездов 1 марта: "Укрзализныця" предупредила украинцев
В некоторых областях введены автобусные трансферы, в других железнодорожные рейсы курсируют с задержками.
«Укрзализныця» 1 марта внесла коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации безопасности и последствий обстрелов.
Об этом говорится в сообщении компании.
Херсонщина
Движение — с учетом ситуации безопасности.
Сумщина и Черниговщина
Региональные поезда — в/из Конотоп. Нежинское направление — пригородные по адаптированным графикам.
Харьковщина и Донечина
От Лозовой до Краматорска — автобусные трансферы. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон дождется пересадки. Региональные экспрессы на Изюм — по расписанию.
Запорожье
Несмотря на ночные обстрелы и перебои со светом, пригородные поезда вышли в рейсы (возможны задержки до 1 часа, без отмен).
Временно ограничено курсирование к/со ст. Днепр-Главный для поездов №86/85, №128/127, №6, №40/39.
Между Днепром и Запорожьем — преимущественно автобусные трансферы.
Напомним, в последнее время поезда УЗ находятся под постоянными атаками. В частности, российские удары повредили инфраструктуру железной дороги в Днепропетровской и Сумской областях.