Украина
30
2 мин

Изменения в движении поездов 16 февраля: "Укрзализныця" ограничила сообщение с Запорожьем и Конотопом

Из-за угрозы обстрелов и последствий атак БПЛА железнодорожное сообщение с Запорожье ограничено в Днепр, а на Сумщине поезда курсируют только в Конотоп. Для пассажиров на сложных участках были организованы автобусные трансферы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця»

Из-за вражеских атак и неблагоприятной погоды «Укрзалізниця» внесла оперативные изменения в график движения. Ряд поездов дальнего сообщения сейчас курсирует только в Днепр, а на севере страны пассажирам приходится пересаживаться на автобусы.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook по состоянию на утро 16 февраля.

Запорожское направление: поезда курсируют в Днепр

Из-за ситуации в регионе, ряд ключевых рейсов сегодня изменил конечные станции. Следующие поезда будут курсировать только в/из Днепра:

  • №86/85 Львов — Запорожье;

  • №5/6 Ясиня — Запорожье;

  • №39/40 Солотвино — Запорожье;

  • №731/732 Киев — Запорожье;

  • №128/127 Львов — Запорожье.

Между Запорожьем и Днепром (через Синельниково) сейчас курсируют только региональные поезда. По другим рейсам решения будут приниматься оперативно в зависимости от ситуации «в воздухе».

Сумщина и Черниговщина: ограничения и непогода

  • Сумщина: региональные поезда временно курсируют только до/из Конотопа. Для путешествий дальше на север организовано движение пригородных поездов и автобусов.

  • Черниговщина: движение осуществляется без дополнительных ограничений, однако возможны задержки на Славутицком и Нежинском направлениях. Причины — повреждение контактной сети из-за атак БПЛА и сложных погодных условий.

Харьковщина и Донбасс: автобусные трансферы

Железнодорожникам удалось возобновить движение на поврежденном участке в Лозовой. Однако на участке Лозовая — Краматорск пассажирам предлагают воспользоваться бесплатными автобусами от гуманитарной миссии «Подснежник» (необходима регистрация перед посадкой). На Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.

Важно для пассажиров: УЗ призывает активировать уведомления в мобильном приложении для получения оперативной информации. Также в разделе «Частые вопросы» приложения доступна памятка с алгоритмом действий при вражеских атаках.

Напомним, в последнее время поезда УЗ находятся под постоянными атаками.

30
