- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 2 мин
Изменения в движении поездов 16 февраля: "Укрзализныця" ограничила сообщение с Запорожьем и Конотопом
Из-за угрозы обстрелов и последствий атак БПЛА железнодорожное сообщение с Запорожье ограничено в Днепр, а на Сумщине поезда курсируют только в Конотоп. Для пассажиров на сложных участках были организованы автобусные трансферы.
Из-за вражеских атак и неблагоприятной погоды «Укрзалізниця» внесла оперативные изменения в график движения. Ряд поездов дальнего сообщения сейчас курсирует только в Днепр, а на севере страны пассажирам приходится пересаживаться на автобусы.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook по состоянию на утро 16 февраля.
Запорожское направление: поезда курсируют в Днепр
Из-за ситуации в регионе, ряд ключевых рейсов сегодня изменил конечные станции. Следующие поезда будут курсировать только в/из Днепра:
№86/85 Львов — Запорожье;
№5/6 Ясиня — Запорожье;
№39/40 Солотвино — Запорожье;
№731/732 Киев — Запорожье;
№128/127 Львов — Запорожье.
Между Запорожьем и Днепром (через Синельниково) сейчас курсируют только региональные поезда. По другим рейсам решения будут приниматься оперативно в зависимости от ситуации «в воздухе».
Сумщина и Черниговщина: ограничения и непогода
Сумщина: региональные поезда временно курсируют только до/из Конотопа. Для путешествий дальше на север организовано движение пригородных поездов и автобусов.
Черниговщина: движение осуществляется без дополнительных ограничений, однако возможны задержки на Славутицком и Нежинском направлениях. Причины — повреждение контактной сети из-за атак БПЛА и сложных погодных условий.
Харьковщина и Донбасс: автобусные трансферы
Железнодорожникам удалось возобновить движение на поврежденном участке в Лозовой. Однако на участке Лозовая — Краматорск пассажирам предлагают воспользоваться бесплатными автобусами от гуманитарной миссии «Подснежник» (необходима регистрация перед посадкой). На Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.
Важно для пассажиров: УЗ призывает активировать уведомления в мобильном приложении для получения оперативной информации. Также в разделе «Частые вопросы» приложения доступна памятка с алгоритмом действий при вражеских атаках.
Напомним, в последнее время поезда УЗ находятся под постоянными атаками.