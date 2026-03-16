ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Изменения в движении поездов: в Сумской области отменили несколько рейсов

Пассажиров просят учесть эти обновления при планировании маршрутов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Сумской области введены временные изменения в графике движения пригородных поездов

Сегодня, 16 марта, в железнодорожном сообщении Сумской области произошли временные изменения.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«На некоторых участках должны приостановить курсирование на несколько суток», — отметили в ведомстве.

16 марта не выйдут на маршруты следующие поезда:

  • №7008 Тростянец-Смородино — Люботин

  • №6261/6262 Люботин — Лебединская

  • №6267 Лебединская — Сумы

  • №6019 Сумы — Ворожба

  • №7011 Люботин — Сумы

17 марта

  • №6012/6011 Ворожба — Тростянец-Смородино

Ранее сообщалось, что весной Россия, вероятно, будет активнее наносить удары по логистике. Ведь начинаются активные передвижения, в отличие от зимы, когда нет возможности проводить масштабные наступательные операции.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie