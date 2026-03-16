- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Изменения в движении поездов: в Сумской области отменили несколько рейсов
Пассажиров просят учесть эти обновления при планировании маршрутов.
Сегодня, 16 марта, в железнодорожном сообщении Сумской области произошли временные изменения.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
«На некоторых участках должны приостановить курсирование на несколько суток», — отметили в ведомстве.
16 марта не выйдут на маршруты следующие поезда:
№7008 Тростянец-Смородино — Люботин
№6261/6262 Люботин — Лебединская
№6267 Лебединская — Сумы
№6019 Сумы — Ворожба
№7011 Люботин — Сумы
17 марта
№6012/6011 Ворожба — Тростянец-Смородино
Ранее сообщалось, что весной Россия, вероятно, будет активнее наносить удары по логистике. Ведь начинаются активные передвижения, в отличие от зимы, когда нет возможности проводить масштабные наступательные операции.