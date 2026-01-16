Изменения в комендантском часе: где разрешено передвигаться ночью и что будет работать 24/7

«Пункт Несокрушимости» в Киеве

Кабинет министров обновил правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Полностью ограничения не отменяют, в регионах разрешили вводить гибкий режим для передвижения граждан и работы бизнеса.

Как теперь будет работать транспорт, кто сможет передвигаться ночью без пропусков и какие заведения будут работать круглосуточно — читайте в материале ТСН.ua.

Что предшествовало изменениям в правилах комендантского часа

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране может быть отменен комендантский час в ряде общин. Такое решение связано с энергетическими вызовами из-за холодов и обстрелов.

Ранее он объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что в Украине смягчат режим комендантского часа для территорий в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

В свою очередь министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба объяснял, что в Украине не будут отменять комендантский час. Однако режим сделают более гибким для спасения людей во время блэкаутов

Впоследствии, 16 января Кабмин принял изменения в постановление, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Речь идет о введении специального режима передвижения и работы бизнеса.

По словам Алексея Кулебы, первой громадой, где ожидается внедрение этих новаций, станет город Киев.

Главные нововведения: что стоит знать о комендантском часе

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в соцсетях сообщил, что, на время энергетического кризиса граждане получают право беспрепятственно добираться до «Пунктов Незламности» даже в комендантский час. Специальные пропуска для этого будут не нужны.

Основные правила передвижения:

пешком — добраться до ближайшего пункта можно без ограничений в любое время суток;

частным авто — разрешается движение собственным транспортом, если конечной целью путешествия является «Пункт Несокрушимости» или объекты жизнеобеспечения;

общественный транспорт и такси — их работа в ночное время будет регулироваться отдельными решениями местных властей и Советов обороны, учитывая ситуацию с безопасностью в конкретном регионе.

Какие заведения будут работать круглосуточно

Предприниматели могут работать круглосуточно, но при одном важном условии: заведение должно официально стать «Пунктом Несокрушимости» и быть зарегистрированным на соответствующей карте.

Кому разрешено получить такой статус:

магазинам и аптекам;

заправкам (АЗС);

кафе и ресторанам;

торговым и бизнес-центрам;

Стоит заметить, что ночные клубы и развлекательные заведения открываться ночью не могут (исключение — только крупные ТРЦ, которые работают как пункты помощи).

Какие заведения могут стать «Пунктами Несокрушимости»

Что обязательно должно быть в «Пункте Несокрушимости»

Для того, чтобы принимать людей во время комендантского часа,владелец заведения обязан обеспечить:

свет — генератор или мощные аккумуляторы;

тепло — обогретое помещение;

интернет — стабильная связь;

места для зарядки телефонов, бесплатную питьевую воду и горячий чай.

В то же время Алексей Кулеба отметил, что все решения по изменению правил в комендантском часе принимают через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности.

«Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет», — отметил Кулеба.

Какие ограничения действуют во время комендантского часа

В Украине продолжают действовать базовые правила комендантского часа, установленные законом «О правовом режиме военного положения».

В частности, гражданам находиться на улицах и в любых общественных местах (парках, скверах, площадях).

Исключение — можно выходить на улицу для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги или к «Пункту Незламности» (согласно новым изменениям). При себе обязательно надо иметь паспорт (физический или в «Дії»).

Передвижение по городу или между населенными пунктами на собственном транспорте запрещено (исключение — если конечной целью путешествия является «Пункт Несокрушимости» или объекты жизнеобеспечения).

Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро (как транспорт) прекращают работу заранее, чтобы работники и пассажиры успели добраться домой до начала комендантского часа.

В то же время такси не имеют права работать во время действия ограничений.

Заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, магазины и спортзалы должны быть закрыты.

Исключение составляют лишь объекты критической инфраструктуры и предприятия, имеющие специальное разрешение на круглосуточную работу или «Пункты Несокрушимости».

Находиться на улице или передвигаться на авто могут только лица, имеющие специальный пропуск установленного образца и удостоверение личности (пропуска не нужны в том случае, если вы направляетесь в «Пункт Незламности»). Обычно это работники сектора обороны, правоохранители и работники критической инфраструктуры (энергетики, медики и т.д.).

Патрули (полиция, Нацгвардия, ТрО) имеют право останавливать людей, проверять документы, проводить досмотр вещей или автомобиля.

В случае отсутствия документов или пропуска человека могут задержать до выяснения обстоятельств или до окончания комендантского часа.

Продолжительность комендантского часа устанавливается местными властями (военными администрациями) индивидуально для каждой области. Например, в Киеве он обычно длится с 00:00 до 05:00, а в прифронтовых районах может начинаться значительно раньше.

Ранее экономист Олег Устенко рассказал о вреде от комендантского часа. По его словам ограничения могут быть оправданы для приграничных городов, однако в столице они скорее сдерживают экономическую активность.

