Изменения в комендантском часе: какие заведения могут работать круглосуточно (фото)

Пункт Несокрушимости

В Украине изменяются правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Правительство приняло соответствующие изменения в постановление, позволяющие регионам вводить более гибкий режим передвижения и работы бизнеса. Первым обществом, где ожидается внедрение этих новаций, станет город Киев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в соцсетях.

Главные нововведения: свободный доступ к помощи 24/7

По сообщению Алексея Кулебы, на время энергетического кризиса граждане получают право беспрепятственно добираться к «Пунктам Незламности» даже в комендантский час. Специальные пропуска для этого не требуются.

Основные правила передвижения:

Пешком — добраться до ближайшего пункта можно без ограничений в любое время суток.

Частным автомобилем – разрешается движение собственным транспортом, если конечной целью путешествия является «Пункт Несокрушимости» или объекты жизнеобеспечения.

Общественный транспорт и такси — их работа в ночное время будет регулироваться отдельными решениями местных властей и Советов обороны, учитывая ситуацию в конкретном регионе.

Новые правила во время комендантского часа.

Какой бизнес сможет работать круглосуточно

Важным изменением есть разрешение на круглосуточную работу для предпринимателей. Любой бизнес может работать 24/7 при условии, что он официально выполняет функции «Пункта Незламности» и зарегистрирован на соответствующей карте.

Кто может получить статус «Пункта Незламности»:

Магазины и аптеки.

Автозаправочные станции (АЗС).

Кафе и рестораны.

Торгово-развлекательные (ТРЦ) и бизнес-центры (БЦ).

Важно! Развлекательные заведения не могут быть «Пунктом Незламности» (исключение — только ТРЦ, выполняющие эту функцию).

Требования к «Пунктам Незламности»

Чтобы заведение имело право работать во время комендантского часа и принимать людей, оно обязательно должно обеспечить следующие условия:

Автономное питание: наличие генераторов или аккумуляторов. Отопление: поддержание комфортной температуры в помещении. Связь: стабильный доступ в сеть. Сервис: возможность зарядки гаджетов (наличие удлинителей), бесплатная питьевая вода и горячий чай.

«Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет», — подытожил Алексей Кулеба.

Что предшествовало смене комендантского часа

Еще 15 января в Украине ввели ослабление режима комендантского часа на территориях, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее Алексей Кулеба объяснял, что в Украине не будут отменять коменданский час. Однако режим сделают более гибким для спасения людей во время блекаутов.

В Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике.

Ранее еще сообщалось, столичные власти оказались недостаточно подготовленными к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Сравнивая усилия разных городов, президент Украины Владимир Зеленский отметил высокую готовность Харькова, в то же время отметив пассивность Киева. Мэр Виталий Кличко ответил на критику и объяснил ситуацию в городе.