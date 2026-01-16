ТСН в социальных сетях

Украина
47
2 мин

Изменения в комендантском часе: какие заведения могут работать круглосуточно (фото)

Комендантский час теперь будет действовать по-новому. Стало известно, какие заведения могут стать «Пунктами Незламности» и работать ночью

Пункт Несокрушимости

В Украине изменяются правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Правительство приняло соответствующие изменения в постановление, позволяющие регионам вводить более гибкий режим передвижения и работы бизнеса. Первым обществом, где ожидается внедрение этих новаций, станет город Киев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в соцсетях.

Главные нововведения: свободный доступ к помощи 24/7

По сообщению Алексея Кулебы, на время энергетического кризиса граждане получают право беспрепятственно добираться к «Пунктам Незламности» даже в комендантский час. Специальные пропуска для этого не требуются.

Основные правила передвижения:

  • Пешком — добраться до ближайшего пункта можно без ограничений в любое время суток.

  • Частным автомобилем – разрешается движение собственным транспортом, если конечной целью путешествия является «Пункт Несокрушимости» или объекты жизнеобеспечения.

  • Общественный транспорт и такси — их работа в ночное время будет регулироваться отдельными решениями местных властей и Советов обороны, учитывая ситуацию в конкретном регионе.

Новые правила во время комендантского часа.

Какой бизнес сможет работать круглосуточно

Важным изменением есть разрешение на круглосуточную работу для предпринимателей. Любой бизнес может работать 24/7 при условии, что он официально выполняет функции «Пункта Незламности» и зарегистрирован на соответствующей карте.

Кто может получить статус «Пункта Незламности»:

  • Магазины и аптеки.

  • Автозаправочные станции (АЗС).

  • Кафе и рестораны.

  • Торгово-развлекательные (ТРЦ) и бизнес-центры (БЦ).

Важно! Развлекательные заведения не могут быть «Пунктом Незламности» (исключение — только ТРЦ, выполняющие эту функцию).

Новые правила во время комендантского часа.

Требования к «Пунктам Незламности»

Чтобы заведение имело право работать во время комендантского часа и принимать людей, оно обязательно должно обеспечить следующие условия:

  1. Автономное питание: наличие генераторов или аккумуляторов.

  2. Отопление: поддержание комфортной температуры в помещении.

  3. Связь: стабильный доступ в сеть.

  4. Сервис: возможность зарядки гаджетов (наличие удлинителей), бесплатная питьевая вода и горячий чай.

Новые правила во время комендантского часа.

«Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет», — подытожил Алексей Кулеба.

Что предшествовало смене комендантского часа

Еще 15 января в Украине ввели ослабление режима комендантского часа на территориях, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее Алексей Кулеба объяснял, что в Украине не будут отменять коменданский час. Однако режим сделают более гибким для спасения людей во время блекаутов.

В Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике.

Ранее еще сообщалось, столичные власти оказались недостаточно подготовленными к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Сравнивая усилия разных городов, президент Украины Владимир Зеленский отметил высокую готовность Харькова, в то же время отметив пассивность Киева. Мэр Виталий Кличко ответил на критику и объяснил ситуацию в городе.

