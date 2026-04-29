Изменения в коммуналке в мае: что будет с тарифами на свет, газ и воду

Коммунальные тарифы.

В Украине уже с 1 мая перестанут действовать отдельные тарифные льготы для населения. В частности, это касается электроснабжения.

Что будет с коммунальными тарифами в Украине уже на следующий месяц.

Тариф на электроэнергию

Сейчас согласно постановлению Кабмина базовый тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт-ч. Формально действие решения завершается 30 апреля. Однако повышение стоимости услуг пока не рассматривается. По всей вероятности, цены на электричество останутся на нынешнем уровне.

В то же время с начала начала мая отменяют льготную цену для тех, кто имеет электроотопление. До конца апреля для таких потребителей действовала скидка: первые 2000 кВт-ч в месяц оплачивались по 2,64 грн за кВт-ч. Впрочем, после завершения отопительного сезона эта льгота больше не будет действовать.

Тариф на газ

Большинство украинцев обслуживает «Нафтогаз». Компания уже объявила о фиксированном тарифе для бытовых потребителей. Тарифный план «Фиксированный» будет действовать с 1 мая этого года до 30 апреля 2027 года.

В течение минимум года цена газа для населения будет составлять 7,96 грн за кубометр. Действующие клиенты компании будут автоматически переведены на тарифный план. В то же время, новые потребители при подключении могут выбрать его в заявлении на присоединение.

Тариф на воду

Отметим, что в Украине нет единого тарифа на воду. Стоимость водоснабжения формируется на двух уровнях:

на местном — в небольших общинах тарифы утверждают исполнительные органы местных советов.

на национальном — если у водоканала лицензия НКРЭКУ, тарифы устанавливает государственный регулятор. В этом случае речь идет о водоканалах, обслуживающих крупные города или значительные территории.

Поэтому цены на воду в разных городах могут отличаться. Актуальную стоимость с 1 мая 2026 года следует проверять на сайте своего водоканала или местного совета.

Напомним, некоторым из украинцев вернут деньги за коммуналку из-за нарушений, обнаруживших внеплановые проверки предприятий сферы ЖКХ. Главной причиной стали ошибки в расчетах и завышении государственных тарифов. По результатам инспекций потребителям по всей стране должны вернуть около 453 тыс. грн.

