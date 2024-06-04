Изменения в маршрутах в Польшу: "Укрзалізниця" начала продажу билетов в Дорохуск

Часть привычных поездов в/из Хелма меняет свою конечную станцию на Дорохуск из-за ремонтов на польской железной дороге с 23 июня до конца лета.

Стартовали продажи билетов на Дорохуск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Напоминаем, что часть привычных для вас поездов в/из Хелма меняет свою конечную станцию на Дорохуск из-за ремонтов на польской железной дороге с 23 июня до конца лета. Поэтому если вы путешествуете в Варшаву или Люблин пересадочными поездами №23 Киев — Хелм, №93/ 94 Харьков — Хелм и №120 Хелм — Днепр, ищите их в приложении по месту назначения "Дорохуск". Наше приложение будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма", – говорится в сообщении.

В Дорохуске на время ремонтов погранично-таможенный контроль будет проходить в поезде "Укрзализныци".

Билеты на пересадочный польский поезд из Дорохуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и обратно уже доступны на сайте польского перевозчика.

Напомним, "Укрзалізниця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+.

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