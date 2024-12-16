Изменения в МИД и $20 млрд от активов РФ: главное из обращения Зеленского

Президент рассказал об изменениях в МИД, доходе от активов РФ, об участии войск КНДР в войне и прокомментировал новый пакет санкций против врага.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на счет Украины во Всемирном банке поступило $20 млрд от замороженных российских активов.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении 16 декабря.

"Отдельно проговорили работу с Европейским банком реконструкции и развития. Есть конкретные программы, и в следующем году мы сможем добавить объем энергии благодаря этим программам. Также есть дополнительные средства на проекты энергоэффективности", – расскал президент.

Также власти постепенно согласовывают новые назначения послов Украины и замены в дипломатическом корпусе.

"Мы готовим усиление нашей команды. Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в нынешнем. Следующий год должен стать временем установления надежного мира. Сильная и скоординированная работа – это самое важное", – отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский прокомментировал принятие Европейским Союзом 15-го пакета санкций из-за полномасштабного вторжения России.

"Благодарен партнерам за эту поддержку, принуждение России к миру. Среди прочего — санкции против "теневого" танкерного флота, который Россия использует, чтобы финансировать агрессию. Это важный шаг, чтобы все российские танкеры, все компании и физические лица, помогающие России финансировать войну, были санкционированы. Надо продолжать это давление и не давать им адаптироваться к санкциям", – подчеркнул Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Президенту Украины об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии.

"Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Причина – это безумие Путина, охватившее Россию и подпитывающее эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", – отмечает президент.

Напомним, у Пентагона есть данные, указывающие на потери среди солдат КНДР как убитых, так и раненых.