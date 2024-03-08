Изменения в мобилизации: какие ограничения для уклонистов исключили из законопроекта — нардеп

Блокировку счетов решили исключить из законопроекта, потому что власти могут делать это нормативно-правовыми актами Национального банка.

В обновленном законопроекте о мобилизации рабочая группа исключила ограничения по пользованию автотранспортом и блокирование счетов лиц, уклоняющихся от призыва.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в эфире "Радио Свобода".

По словам нардепа, блокировку счетов решили исключить, потому что "власть может, в принципе, делать это нормативно-правовыми актами Национального банка".

"Все другие ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой и сейчас будут рассматриваться на комитете", — отметил он.

В то же время, народный депутат подчеркнул, что главные нормы, которые сейчас обсуждают в Раде, не касаются ограничений.

“Первое – это демобилизация. Второе – это демобилизация законом или решением Ставки. Третье – это вопрос относительно ухаживающих за людьми с инвалидностью, и что с ними делать. И четвертое – это электронный кабинет и повестка по электронной почте через электронный кабинет”, – рассказал Ивченко.

Напомним, в Верховной Раде уверяют, что мобилизационный законопроект может проголосовать уже в конце марта. Громкие дискуссии по поводу норм скандального документа набирают обороты. Наибольший резонанс вызвали поправки об ограничении конституционных прав и свобод.

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