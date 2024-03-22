Изменения в мобилизации: комитет Верховной Рады принял важные решения по отсрочке

Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении.

В пятницу, 22 марта, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. Было рассмотрено 260 правок, остановились на правке 2105.

Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз.

По ее словам, комитетская правка относительно лиц, занятых уходом, принята в следующей редакции:

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаных их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

Кроме того, комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении. Часть из них будет иметь бронирование, часть отклонена вообще.

В частности, комитет не поддержал отсрочку для:

лиц начальствующего состава НАБУ и ДБР;

сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Члены комитета считают, что этот вопрос нужно урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;

для работников внешкольного образования;

для неполнородных братьев/сестер;

для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения – бюджетной и коммерческой.

Следующее заседание профильного комитета ВР состоится в понедельник, 25 марта.

Напомним, накануне комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для прокуроров органов прокуратуры и некоторых чиновников.

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