Изменения в мобилизации: кто получит и потеряет право на отсрочку по новому законопроекту

Потеряют право на отсрочку и будут становиться на военный учет полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной пенитенциарной службы.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла обнародовала последние наработки нового законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, в котором определен перечень лиц, получающих и теряющих право на отсрочку.

Об этом она написала на своей Facebook-странице в субботу, 16 декабря.

В настоящее время продолжается проработка "реалистической модели" законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде. В черновом документе предусмотрено, что отсрочку и право на увольнение имеют:

все лица с инвалидностью;

те, кто имеет троих и больше детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (т.е. если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку);

если у семьи есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;

если в семье есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью/жена или муж/родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Отсрочку, но не основание для увольнения имеют:

соискатели последовательного высшего образования в возрасте не более 30 лет (включительно);

все ученые с учеными званием;

все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации 6 месяцев после увольнения:

срочники;

те, кто был мобилизован и уволен.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью;

лица, освобожденные из плена.

Основание для увольнения имеют:

побывавшие в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

которые прослужили во время действия военного положения 36 месяцев (разрабатывается);

заключившие краткосрочный договор при мобилизации (граждане в возрасте 18-25 лет).

Утрачивают право на отсрочку и становятся на военный учет полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной пенитенциарной службы.

Напомним, согласно нормам нового законопроекта, женщины должны будут становиться на военный учет и проходить базовую общевойсковую подготовку.

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