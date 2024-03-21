Изменения в мобилизации: прокуроры и некоторые чиновники не получат отсрочки — комитет Верховной Рады

Некоторые категории государственных служащих и прокуроры будут иметь право на бронирование согласно порядку, установленному Кабмином.

В четверг, 21 марта, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для прокуроров органов прокуратуры и некоторых чиновников.

Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз.

В частности, комитет не поддержал правку об отсрочке для советников, помощников, пресс-секретаря президента, работников секретариатов председателя ВР, его первого заместителя и заместителей, работников секретариатов депутатских фракций (групп) в парламенте, работников патронатных служб премьер-министра и других членов правительства и других государственных органов

"Эти категории, как и прокуроры, будут иметь право на бронирование согласно порядку, установленному Кабмином, а не на безусловную отсрочку от мобилизации", — сообщила Ирина Фриз.

В то же время профильный комитет Рады поддержал предоставление отсрочки:

усыновителям, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента осуществления усыновления был ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми) лишенным родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители- воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится по крайней мере один ребенок-сирота или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет;

для одного из родителей, имеющих ребенка до 18 лет, если второй отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце в Книге регистрации рождений – на основании части первой 135 ст. Семейного Кодекса;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

те, на содержании у кого есть совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

Ирина Фриз также сообщила, что комитет взял паузу до завтрашнего заседания для подготовки редакционной правки в отношении людей, занятых уходом за женой/супругом, ребенком, своими родителями или родителями жены (супруга).

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“Эта норма имела наибольшую дискуссию, ведь с одной стороны она используется уклонистами, а с другой мы не имеем права нарушить права нуждающихся в уходе. К этой норме подано 158 правок”, — отметила народная депутат.

В целом профильный комитет Рады уже дошел до 1845 правки к законопроекту о мобилизации.

Напомним, в Верховной Раде уже четвертую неделю продолжается эпопея с проработкой правок в законопроект о мобилизации перед вынесением его на голосование во втором чтении. Депутатам необходимо так выписать нормы документы, чтобы учесть пожелания общества, военных, бизнеса и самих чиновников.

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