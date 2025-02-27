Изменения в мобилизации от 1 марта: что нужно знать украинцам

Многие граждане могут потерять бронирование от мобилизации.

В Украине продлили военное состояние и общую мобилизацию до 9 мая 2025 года.

Следовательно, с 1 марта вступают в силу новые правила мобилизации, которые повлияют на военнообязанных граждан.

На что они повлияют и что стоит знать украинцам – читайте в материале ТСН.ua.

Обновление данных в Резерв+

В случае изменений в личных данных военнообязанные украинцы должны обновить их. Речь идет об адресе проживания, контактном номере телефона и электронной почте.

Самый быстрый способ актуализировать свои данные – приложение Резерв+.

В Минобороны Украины отмечают, что при обновлении данных направления на военно-врачебную комиссию не будут выдавать. При необходимости его предоставят позже.

"В случае необходимости такое направление может быть выдано позже", – сообщили в ведомстве.

Просмотр критерии критичности для предприятий

С 1 марта в Украине изменятся критерии для определения критически важных предприятий, которые могут бронировать своих работников во время мобилизации.

В указе президента говорится, что компания может получить соответствующий статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов – не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте – от 32 миллионов евро в год;

стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

количество работников – не менее 250 человек;

средняя зарплата – не ниже средней в регионе за предыдущий квартал.

Чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно подать заявку и необходимые документы. Оформление будет происходить через приложение "Действие".

Предприятия, получившие статус критичности, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с определенными критериями.

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При обнаружении несоответствий статус критичности может быть отменен. Также, следующие шесть месяцев у компании будет запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

В Минэкономики напоминают, что для получения статуса критически важного предприятия нужно:

определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.п.).

Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине).

Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней).

Получить официальное доказательство.

Бронирование работников

В ноябре 2024 года Кабмин принял решение, согласно которому отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным до 1 декабря 2024 года, будут действовать до 28 февраля 2025 года.

Это означает, что все граждане, получившие бронирование по решению Минэкономики или через портал "Действие" до 1 декабря 2024 года, с 1 марта 2025 года потеряют право на отсрочку.

Однако впоследствии Кабинет министров продлил отсрочку для забронированных работников до 31 марта.

После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочек.

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. Те, кто подтвердит "критичность", смогут бронировать работников в год.

Оформляет бронирование от мобилизации руководитель, подающий соответствующую заявку со списком сотрудников в приложении "Действие".

Алгоритм оформления бронирования работника в приложении:

зайдите в кабинет гражданина;

выберите раздел "Подать заявление";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Решение появится в электронном кабинете и приложении "Резерв+". Заявление обрабатывается до 72 часов. Предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.

Кто попадает под 100% "брони"

Согласно постановлению Кабмина №36 разрешено бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.

Следовательно, подлежат бронированию все военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы):

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

заведений общественного здоровья;

учреждений, осуществляющих деятельность судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови.

Для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе.

Также право на 100% бронирование получили все военнообязанные, занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В список забронированных входят и специалисты следующих направлений:

работники государственной службы чрезвычайных ситуаций

производители оружия, дронов, военных товаров;

работники предприятий энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового комплексов;

работники предприятий ОПК, имеющие контракты с ВСУ;

строители фортификаций;

полицейские.

Изменения в прохождении ВЛК

С 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу новые изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), поясняют адвокаты военного права ЮК INSEININ объяснили, что

Соответствующий приказ Министерства обороны Украины № 4 от 03.01.2025 утверждает новый порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) для военнообязанных и призывников.

Речь идет о:

направление на медицинское освидетельствование только в электронном формате;

переход на электронный документооборот.

Юристы разъяснили, что с 1 марта 2025 года направление на медицинское освидетельствование военнообязанных во ВЛК будет осуществляться исключительно по решению руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также начальников центров рекрутинга ВСУ.

Весь процесс формирования направления будет производиться только в электронной форме.

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Документация, которая создается или заполняется в процессе военно-врачебной экспертизы, также переводится в электронный формат.

Также Камбин принял решение, что лица с инвалидностью не подлежат направлению на ВЛК. Но лица с инвалидностью могут по собственному желанию получить заключение ВЛК.

Кроме того, лица с инвалидностью могут подать через электронный кабинет призывника сведения о наличии инвалидности.

Кого могут мобилизовать с 1 марта

Мобилизации будут подлежать военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет.

Речь идет о тех, кто имеет опыт службы в армии или тех, кого признали пригодными для военной службы.

Отдельно для мобилизации выделены категории людей, ранее сняты с учета, но теперь они вновь признаны пригодными для службы и тех, кто имел статус "ограниченно пригодный". Они обязаны пройти повторную медкомиссию до 5 июня включительно.

Также призыву будут подлежать военнообязанные 25-60 лет — без опыта военной службы, и те, которые ранее имели статус "ограниченно пригодны".

Украинцы старше 50 лет также подлежат мобилизации.

По словам заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларисы Козак, эта категория – это будущие водители, логисты, тыловики.

Напомним, украинцы, проживающие за границей, могут получить бронирование от мобилизации.

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