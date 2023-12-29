Изменения в мобилизации: закон должен мотивировать, а не наказывать – политолог

Для добровольцев и их семей должен быть предусмотрен целый ряд социальных льгот.

Законопроект о мобилизации, над которым на следующей неделе начнет работать профильный комитет Верховной Рады, должен предусматривать нормы для мотивации военнообязанных, а не их наказание.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, при рассмотрении этого законопроекта в СМИ внимание было сконцентрировано, прежде всего, на различных ограничениях и наказаниях.

"Возможно, это было связано и с сугубо административным подходом, который господствовал в самом законопроекте. Некоторые народные депутаты, в частности, Егор Чернев, предлагают усилить в законопроекте мотивирующие нормы. Это верная идея и в политическом и в содержательном смысле. На мой взгляд, для добровольцев и их семей должен быть целый ряд социальных льгот”, — утверждает он.

В частности, по мнению Владимир Фесенко, для тех, кто сейчас на фронте очень важна норма о том, что человека мобилизуют на 36 месяцев.

“Эта норма закона требует определенной конкретики, чтобы в частности потом не было разных субъективных злоупотреблений. Также следует отметить, что эта норма распространяется и на тех, кто добровольно пошел защищать Украину в первые дни войны”, — подчеркнул он.

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Владимир Фесенко также отметил, что, по некоторым сведениям, к обсуждению законопроекта будут привлечены не только народные депутаты, но и представители Минобороны и Генштаба.

"Я бы советовал приобщить к этой работе и министра финансов или кого-то из его заместителей, чтобы Минфин проявлял не отстраненную позицию, а предоставлял работе над этим законопроектом определенное финансовое обоснование", — подчеркнул политолог.

Напомним, Министерство финансов ожидает предложений от Минобороны и Генерального штаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию, потому что денег в бюджете на это нет.

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