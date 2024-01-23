Изменения в мобилизационном законодательстве: могут ли начать призывать 18-летних

В будущем мобилизация в Украине может претерпеть существенные изменения. Среди нововведений, которые могут сохраниться в новой редакции закона о мобилизации, — введение базовой военной подготовки и ее влияния на предельный мобилизационный возраст. Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в статье "Годы годности: как молодежь 18-25 лет может быть мобилизована" на ZN.UA. рассказал, что может измениться для парней 18 лет и старше.

Романчук отметил, что согласно предложенным нормам, после прохождения запланированной к введению базовой военной службы (БВС) потенциальным мобилизационным ресурсом также могут стать мужчины в возрасте 18–25 лет. Наряду с военнообязанными в возрасте до 60 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.

"Поэтому все обсуждения по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 27 до 25 лет выглядят уже не так остро и актуально, поскольку в армию могут быть рекрутированы парни хоть 18, хоть 22 лет. В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" эта категория считается призывниками и подлежит только призыву на срочную военную службу, а поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, они могут присоединяться к войску только по собственному желанию. Исключением являются только те мужчины до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность", - объяснил юрист.

Владимир Романчук уточнил, что законопроектом предусмотрена ликвидация срочной военной службы. Именно взамен ей и вводят обязательную базовую военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но не сразу, как было в первой версии законопроекта, а с 2025 года. Ее будут проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях для получения военно-учетной специальности. После прохождения базовой службы мужчины призывного возраста будут становиться на учет как военнообязанные.

А военнообязанные в соответствии с действующими статьей 22 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и статьей 39 Закона "О воинской обязанности и военной службе" подлежат призыву во время мобилизации. То есть в дальнейшем такие граждане могут быть мобилизованы в армию до наступления 25 лет.

"Стоит также добавить, что мужчины 18–25 лет могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до того, как им исполнится 25 лет. Такую подготовку будут проводить в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, а также в учреждениях профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности — т.е. всех "послешкольных" учебных заведениях в частности", – рассказал юрист.

Граждане Украины, которые не проходили военную службу до или во время учебы в ВУЗе, также будут проходить базовую военную службу. Следовательно, обязательность БВС распространяется не только на студентов.

Сроки базовой военной службы составят до пяти месяцев в мирное время, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух - профессиональная подготовка. Во время действия военного положения сроки будут определены в указе президента Украины.

Для женщин (за исключением фармацевтов и медиков) вся военная служба будет оставаться вопросом доброй воли и собственного желания.

Напомним, командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко "Ролло" ранее заявил, что пришло время мобилизовать 18-20-летних, а не "дедов". Командир штурмового батальона призвал подходить к мобилизации в Украине шире: мол, студенты тоже могут воевать.

По мнению военного, старшие бойцы (50+) уже имеют много сопутствующих болезней, приобретенных при жизни, и в большинстве уже не могут выполнять качественно боевые задания из-за этого.

"В чем проблема, что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов и не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — сказал Ролло.

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