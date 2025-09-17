Изменения в мобилизации 2025: кто получит миллион гривен

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Министерство обороны Украины активно работает над законодательными изменениями, предусматривающими переход в контрактную армию. Новая система будет иметь четкие мотивационные условия для военнослужащих, включая миллионные выплаты.

Об этом рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

Миллионы за контракт: как будет работать схема

Костенко объяснил, что военнослужащим, которые подпишут контракт, будут предлагать значительные суммы — до миллиона или двух миллионов гривен. Эти выплаты не будут выдаваться сразу, а будут разбрасываться на весь срок контракта, например, на два или три года, в виде повышенной зарплаты или премий.

«Например, когда ты подписываешь контракт, тебе обещают дать миллион гривен или два, там будет определено. Ты подписываешь и получаешь эти деньги. Тебе их дают не сразу. А контракт ты подписываешь на два или три года. Будет определено. Кто-то говорит, что два, а кто-то три. Тебе эти два года разбрасывают этот миллион или два в виде повышения зарплаты, премии», — пояснил секретарь.

По словам нардепа, такие условия будут стимулировать мобилизованные переходить на контрактную службу. Это даст им не только повышенные выплаты, но и четкие сроки службы, которые сейчас являются одной из важнейших мотиваций.

Проблема «старых» контрактов и дискриминация

Роман Костенко также отметил проблему, которая может возникнуть с теми, кто уже служит по контракту. Если сейчас военный подписывает контракт и получает, например, 20 тысяч гривен, а новый контрактник будет получать миллионные выплаты, это создаст неравные условия. Некоторые военные уже сталкиваются с дискриминацией, когда подписывают контракты «до конца военного положения», за которые не предусмотрены выплаты, о которых идет речь.

По словам Костенко, он уже обратился к министру обороны, чтобы решить эту проблему и избежать злоупотреблений со стороны командиров. Этот вопрос должен быть урегулирован, чтобы обеспечить справедливые и равные условия для всех военнослужащих.

Напомним, министерство обороны Украины обновило правила назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти военнослужащих во время военного положения.

Согласно новому порядку:

общий размер пособия останется неизменным и составит 15 млн грн;

1/5 часть этой суммы (3 млн грн) будет выплачиваться семье сразу;

остальные 4/5 (12 млн грн) будут поступать поэтапно в течение 80 месяцев по определенному графику, то есть около 150 тыс. грн ежемесячно.

Обновленные правила будут действовать в случаях, официально подтвержденных актовой записью о смерти с 1 сентября 2025 года. Для семей военных, погибших ранее, условия и сроки выплат не изменяются.

Выплаты распространяются все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.

В Минобороны пояснили, что внедрение равномерного графика выплат позволяет сделать систему поддержки более стабильной и предсказуемой, сохраняя при этом срочную выплату для покрытия первоочередных нужд семей погибших защитников.