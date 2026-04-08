Изменения в мобилизации: часть функций ТЦК могут быть переданы полиции

В рамках реформы мобилизации в Украине Минобороны предлагает перевести в полицию некоторые функции Территориальных центров комплектования. Однако эти изменения еще обсуждают, окончательные решения будет принимать Верховная Рада.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

По его словам, все уже есть первые наработки. Они касаются не глубокой реформы, а отдельных решений по улучшению процессов и восприятию мобилизации в обществе. В частности, среди обсуждаемых идей — передача части функций ТЦК полиции.

«Основные вопросы (предлагаемые — Ред.) должны озвучивать Минобороны. В частности, по улучшению… То, что сейчас предлагается, — это решение изменений для того, чтобы улучшить восприятие происходящих процессов. Сказать, что происходят какие-нибудь глобальные реформы? Нет. Есть некоторые вопросы — давайте на полицию переведем функцию ТЦК и СП», — рассказал депутат о предложениях Минобороны.

Костенко подчеркнул, что окончательные решения будет принимать Верховная Рада, ведь «многим изменениям нужны изменения в законы».

В то же время, парламентарий подчеркнул, что агрессорка Россия активно пытается сорвать мобилизацию в Украине. В частности, из-за информационных кампаний и раскрутки недоверия к ТЦК и СП.

В последние дни украинские военнообязанные начали массово сообщать, что у «Резерв+» появился статус «оперативный резерв». В сети начали распространяться опасения, что даже работники оборонных или энергетических предприятий не смогут получить законную отсрочку, если система зафиксирует их как часть оперативного резерва.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что в настоящее время в Украине не планируют снижать возрастной порог для призыва — ниже 25 лет. Кроме того, по его словам, пока не находятся на рассмотрении изменения правил выезда за границу для мужчин в возрасте 18–23 лет.

В то же время глава фракции «Слуга народа», член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия заявил, что в Украине 2 миллиона ухилянтов снимут с розыска . Впрочем, для них будут другие ограничения.