- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
Изменения в оформлении отсрочки с 1 ноября: что нужно знать украинцам
Цель перемен — борьба с коррупцией, цифровизация и упрощение процесса.
С 1 ноября 2025 года в Украине кардинально изменяются правила оформления и продления отсрочок от мобилизации. ТЦК и СП перестают принимать заявления от граждан. Более 600 тысяч отсрочок будут продлены автоматически, а для всех остальных единственным путем подачи документов станут «Резерв+» или ЦНАПы.
Об этом пишет Минобороны.
Самое главное изменение, которое коснется всех: с 1 ноября ТЦК и СП перестают принимать от граждан заявления и документы на оформление отсрочки.
Теперь существует только два пути:
Онлайн: через приложение «Резерв+» (для 9 типов отсрочок).
Оффлайн: через любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) (для тех, кто не может/не хочет онлайн).
До конца октября ТЦК еще принимают заявления по старому порядку.
Удачливо свыше 600 тысяч граждан — их отсрочки, которые уже действуют, будут продлены автоматически. Им не нужно никуда идти или подавать документы.
«Более 600 тысяч отсрочок продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Это касается категорий, основания для которых можно проверить в реестрах:
люди с инвалидностью;
родители троих и более детей;
родители ребенка с инвалидностью;
студенты, докторанты и интерны;
научные работники и педагоги (на 0,75 ставки);
родственники погибших или пропавших без вести военных и другие.
До конца октября пользователи «Резерв+», имеющие такую отсрочку, получат в приложении уведомление об автопродолжении.
Цифровая подача через «Резерв+» становится приоритетной. По словам заместителя Министра обороны Оксаны Ферчук, более 80% отсрочок уже доступны для оформления онлайн.
Сейчас в «Резерве+» можно оформить 9 типов отсрочок, в частности, по инвалидности, при наличии 3+ детей, для студентов и ученых. В ближайшее время прибавят еще две категории (уход за родителями с инвалидностью и самостоятельное воспитание ребенка).
Как подать документы через ЦНАП
Для тех, кто не пользуется смартфоном, имеет бумажные документы или чьей отсрочки еще нет в «Резерв+», путь лежит к любому ЦНАПу.
Администратор ЦНАП примет и отсканирует документы и передаст в ТЦК в электронной форме. Решение по-прежнему принимает ТЦК, но ЦНАП выступает как «фронт-офис» для приема. Там же можно будет узнать результат и распечатать электронный военно-учетный документ.
С 1 ноября бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью становится ненужной. Основным подтверждением является электронный военно-учетный документ в «Резерв+». При необходимости его бумажную версию можно будет распечатать из «Резерв+», «Действия» или получить в ЦНАП или ТЦК.
Напомним, в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации только по законным причинам. Если гражданин сменяет место работы или основания для отсрочки перестают существовать, военные органы вправе отменить ее в максимально короткие сроки.