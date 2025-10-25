Изменения в оформлении отсрочки с 1 ноября: что нужно знать украинцам

Отсрочка / © ТСН.ua

С 1 ноября 2025 года в Украине кардинально изменяются правила оформления и продления отсрочок от мобилизации. ТЦК и СП перестают принимать заявления от граждан. Более 600 тысяч отсрочок будут продлены автоматически, а для всех остальных единственным путем подачи документов станут «Резерв+» или ЦНАПы.

Об этом пишет Минобороны.

Самое главное изменение, которое коснется всех: с 1 ноября ТЦК и СП перестают принимать от граждан заявления и документы на оформление отсрочки.

Теперь существует только два пути:

Онлайн : через приложение «Резерв+» (для 9 типов отсрочок).

Оффлайн: через любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) (для тех, кто не может/не хочет онлайн).

До конца октября ТЦК еще принимают заявления по старому порядку.

Удачливо свыше 600 тысяч граждан — их отсрочки, которые уже действуют, будут продлены автоматически. Им не нужно никуда идти или подавать документы.

«Более 600 тысяч отсрочок продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Это касается категорий, основания для которых можно проверить в реестрах:

люди с инвалидностью;

родители троих и более детей;

родители ребенка с инвалидностью;

студенты, докторанты и интерны;

научные работники и педагоги (на 0,75 ставки);

родственники погибших или пропавших без вести военных и другие.

До конца октября пользователи «Резерв+», имеющие такую отсрочку, получат в приложении уведомление об автопродолжении.

Цифровая подача через «Резерв+» становится приоритетной. По словам заместителя Министра обороны Оксаны Ферчук, более 80% отсрочок уже доступны для оформления онлайн.

Сейчас в «Резерве+» можно оформить 9 типов отсрочок, в частности, по инвалидности, при наличии 3+ детей, для студентов и ученых. В ближайшее время прибавят еще две категории (уход за родителями с инвалидностью и самостоятельное воспитание ребенка).

Как подать документы через ЦНАП

Для тех, кто не пользуется смартфоном, имеет бумажные документы или чьей отсрочки еще нет в «Резерв+», путь лежит к любому ЦНАПу.

Администратор ЦНАП примет и отсканирует документы и передаст в ТЦК в электронной форме. Решение по-прежнему принимает ТЦК, но ЦНАП выступает как «фронт-офис» для приема. Там же можно будет узнать результат и распечатать электронный военно-учетный документ.

С 1 ноября бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью становится ненужной. Основным подтверждением является электронный военно-учетный документ в «Резерв+». При необходимости его бумажную версию можно будет распечатать из «Резерв+», «Действия» или получить в ЦНАП или ТЦК.

Напомним, в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации только по законным причинам. Если гражданин сменяет место работы или основания для отсрочки перестают существовать, военные органы вправе отменить ее в максимально короткие сроки.