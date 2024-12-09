Изменения в порядке выплат одноразового пособия ВПЛ: кто получит "Зимнюю поддержку"

Помощь "Зимняя поддержка" больше не будет учитываться в расчете совокупного дохода семьи.

Правительством изменен порядок исчисления доходов семьи для социальной помощи и выплаты единовременного пособия детям и людям с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц на зиму 2024-2025 годов.

Об этом рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что внесены изменения в порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи и предоставления льгот, согласно которым единовременная помощь "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" не будут учитываться при расчете доходов семьи.

По его словам, в частности, детям и лицам с инвалидностью I группы среди ВПЛ единоразовую помощь на зимний период 2024-2025 годов будут выплачивать через организации, занимающиеся доставкой пенсий по фактическому месту жительства, если нет возможности перечислить средства на банковские счета. Также изменен порядок передачи сведений о получателях единовременной помощи "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" в Пенсионный фонд и Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики.

Напомним, если граждане подадут заявку на получение тысячи от Зеленского, находясь за границей, они обязаны вернуть полученные денежные средства.

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