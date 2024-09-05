Изменения в правительстве: Стефанишина получила новую должность

Эксвицеппремьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины получила новую должность.
Ольгу Стефанишину назначили министром юстиции Украины. Решение поддержали 253 депутата.
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.
"Стефанишину А.В. на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины. ЗА – 253", – написал он.
Ранее в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
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