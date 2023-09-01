Изменения в работе военно-врачебных комиссий: в Минздраве опубликовали перечень

В ведомстве сформировали дорожную карту изменений в работе ВВК – организационных, юридических и цифровых.

На заседании СНБО министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил об изменениях, происходящих в работе военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В феврале текущего года были проведены опросы военнослужащих и работников ВВК. Это позволило подробно изучить проблемы и сформировать дорожную карту изменений – организационных, юридических и цифровых”, — сообщили в ведомстве.

В Минздраве опубликовали перечень произошедших или продолжающихся изменений.

Разгружена ВЛК и расширена их пропускная способность

До широкомасштабной войны военно-врачебные комиссии были только в военных медицинских учреждениях. Теперь осмотр ВВК также производится в гражданских лечебных учреждениях.

Это позволило увеличить количество ВВК практически вдвое. В настоящее время привлечены 819 гражданских медучреждений, 335 из них – для осмотра действующих военнослужащих.

Изменены подходы к медицинскому обследованию военнообязанных

Ранее врачи ВВК осуществляли медицинское освидетельствование военнообязанных граждан только на базе центров комплектования. Недавно такие обследования были перенесены в гражданские медучреждения.

Военные администрации определили потребность в количестве, после чего были заключены договоры с НСЗУ. Уже законтрактовано 484 медучреждения на сумму 22,6 млн грн.

Введена электронная очередь

В начале года могли возникать длинные "живые" очереди на ВВК. Для решения этого вопроса была введена электронная запись.

Более 45 тысяч военнослужащих уже воспользовались этой услугой.

Обучение военных врачей работе с электронной системой здравоохранения

Большинство военных госпиталей ранее не работали с ИТ-системой, не имели возможности видеть историю болезней.

В настоящее время начала внедряться медицинская информационная система, проводится обучение, осуществляется компьютеризация госпиталей. На эти нужды передано более 1700 ноутбуков.

Внедрение электронного документооборота между субъектами системы

Ранее все документы ВВК передавались в бумажном виде, что существенно усложняло процесс. В настоящее время электронный документооборот развернут в 82% воинских частей.

Упрощено получение справки об обстоятельствах травмы №5

Это один из важных документов, необходимый для раненых военных. Его получение могло длиться до нескольких месяцев.

Сейчас процесс упрощен, если речь идет о ранениях, полученных в результате действий противника.

Введены выездные МСЭК для военнослужащих

Проведено более 1,5 тысячи выездных заседаний комиссий МСЭК, осмотрено более 17 тысяч военнослужащих непосредственно в медучреждениях, где они проходят лечение.

Улучшение сервиса ВЛК и безбарьерность

Разработаны и доказаны медучреждениям рекомендации по обслуживанию посетителей. Проводится внешний мониторинг с уполномоченным ВРУ по правам человека для анализа изменений. Составлен план внедрения безбарьерности для заведений системы Минобороны (изменение архитектурных решений, ремонт, закупка оборудования). В процессе – выделение финансирования.

Улучшение информирования военнослужащих

С этой целью издан справочник с алгоритмом действий для раненого военнослужащего, запущен "горячую линию", вебсайт https://turbota.mil.gov.ua, которым воспользовалось более 100 тысяч пользователей, и информирование через приложение "Джура".

Изменено нормативно-правовое регулирование

Приняты три закона Украины, два постановления правительства, два приказа Минобороны, благодаря которым:

упрощено получение статуса участника боевых действий, оформление справки № 5, получение отпуска по болезни или для лечения после ранения, а также увольнение непригодных военнослужащих с военной службы;

унормирована возможность создания ВВК при гражданских учреждениях здравоохранения;

урегулировано введение электронного обмена документами.

В Минздраве отметили, что на этом изменения по работе ВВК не заканчиваются.

В частности, речь идет о вопросах ограниченно пригодных, совершенствовании механизма обжалования решений ВВК, урегулировании выплат денежного довольствия военнослужащим на лечении за рубежом.

“Кроме этого существует и человеческий фактор, который может нивелировать все наработки. Противодействие этому, в том числе совместно с правоохранительными органами, тоже очень важное направление”, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, главной темой которого стали итоги проверки всей системы военно-врачебной комиссии (ВВК) по стране. По результатам заседания приняты важные решения.

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