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Изменения в Украине от 1 июля: новые соцвыплаты, техосмотр, помощь
С 1 июля в Украине начнут действовать новые правила соцвыплат и техосмотра.
В июле в Украине вступают в силу ряд важных новшеств, которые коснутся многих граждан.
Изменения коснутся социальной, образовательной и финансовой сферы. В частности, в июле заработают обновленные правила до техосмотра авто и стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами.
ТСН.ua собрал все, что известно о нововведениях.
Социальные выплаты и пособия от 1 июля
С 1 июля Пенсионный фонд будет отвечать за все социальные выплаты.
Изменения касаются только администрирования — выплаты будут поступать вовремя, но теперь они будут обрабатываться ПФУ вместо Минсоцполитики.
Кроме того, в июле стартует экспериментальный проект для помощи малоимущим семьям — новый вид базовой социальной помощи. Его продолжительность — до июля 2027 года.
Получить такую выплату могут семьи, которые на дату обращения являются получателями:
государственной социальной помощи малообеспеченным семьям,
помощи на детей одиноким матерям,
помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях,
временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.
Также с 1 октября 2025 г. к проекту смогут приобщиться и другие лица / семьи, обстоятельства которых отвечают установленным требованиям и критериям.
Заявление на получение базовой социальной помощи от уполномоченного представителя семьи может быть подано:
в электронной форме — через Единый государственный портал электронных услуг (Действие);
в бумажной форме — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства (зарегистрированного или задекларированного) уполномоченного представителя семьи.
В заявлениях указываются личные контактные данные представителя семьи, а также информация обо всех ее членах.
После проверки данных расчет помощи происходит в автоматическом режиме через государственную социальную систему.
Размер базовой величины для расчета составляет 4,5 тысяч гривен.
Также в июле расширяется программа «Доступное лекарство» — все аптеки Украины обязаны к ней присоединиться.
Пенсии в июле 2025 года
Для большинства украинцев размер пенсии в июле остаться неизменным.
Текущие минимальные пенсии составляют:
3 758 гривен — для не работающих пенсионеров 65+ с полным стажем (30 лет для женщин, 35 — для мужчин) или для 80-летних с сокращенным стажем,
3613 гривен — для возрастной категории 70-80 лет с полным стажем.
3 323 гривен — для пенсионеров до 70 лет с полным стажем или инвалидов I группы.
3038 гривен — минимум для других не работающих пенсионеров.
Для работающих пенсионеров минимальная пенсия не может быть ниже 2 361 грн (прожиточный минимум).
Кроме того, в июле размер пенсии по инвалидности для гражданских лиц будет зависеть от группы инвалидности и страхового стажа:
И группа — 100% пенсии по возрасту,
II группа — 90%,
III группа — 50%.
Также учитывается период инвалидности до достижения пенсионного возраста (60 лет).
Если у человека нет достаточного страхового стажа, он может получать социальную помощь через органы соцзащиты.
Пенсии для военных с инвалидностью в июле 2025 года составят:
связана с боевыми действиями — 60-100% денежного довольствия,
не связана с войной — 40-70%.
Изменение во взятии на учет ВПЛ
Согласно постановлению Кабмина от 4 апреля 2025 года №376, в июле меняется порядок выдачи справок о получении статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
В частности, статус ВПЛ будет автоматически аннулирован, если лицо находится за границей более 90 дней без документального подтверждения уважительных причин.
Начало вступительной кампании 2025 г.
В июле стартует вступительная кампания в заведения высшего образования: с 1 июля открывается регистрация электронных кабинетов на сайте Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), а подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа включительно.
На бюджет поступающие могут подать до 15 заявлений.
Абитуриенты, поступающие по результатам собеседований или по творческим специальностям, должны пройти регистрацию в установленные сроки:
бюджетная форма обучения — с 3 по 10 июля,
контрактная форма обучения — с 3 по 25 июля.
Для тех, кто по объективным причинам не смог сдать НМТ в основную сессию, предусмотрены дополнительные тестирования с 14 по 25 июля.
График объявления результатов:
основная сессия НМТ — до 4 июля,
дополнительная сессия НМТ — до 30 июля.
Все результаты НМТ будут доступны в личных кабинетах участников.
Новые требования к техосмотру авто
С 1 июля 2025 г. в Украине заработают новые правила технического контроля автотранспорта. Изменения приводят украинские нормы к европейским стандартам.
Контроль будет осуществляться МВД через сервисные центры.
Среди основных новшеств:
обязательна видео- и фотофиксация процесса техосмотра (минимум две камеры на пункте техконтроля),
четкие требования к качеству съемки (авто должно занимать не менее 70% кадра),
удаленный мониторинг процедуры для предотвращения нарушений.
Техосмотр должны проходить как легковые авто, так и автобусы и грузовики. Однако, легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам и не используемые для получения прибыли, техосмотр проходить не обязаны.
Следует отметить, что штраф за езду без техосмотра составляет 340 гривен, а штрафы для пунктов ТО за нарушение — от 1,4 тысяч гривен.
Укрпочта устанавливает новые лимиты на выплату наличных
Укрпочта от 1 июля вводит новые лимиты на выплату наличных денег: максимальная сумма операций в месяц — 100 тысяч гривен, не более 10 операций в месяц.
Между тем Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются:
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▪️ максимальная сумма платежных операций в течение одного дня составит 29,9 тысяч гривен;
▪️ максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50
▪️ максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тысяч гривен;
▪️ максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500.
В компании отмечают, что этих ограничений достаточно для некоммерческих нужд. Для бизнеса рекомендуется оформить ФЛП или другую легальную форму деятельности.
Коммуналка
В июле цены на коммунальные сервисы остаются постоянными. Тариф на газ для 98% бытовых потребителей, являющихся клиентами Нефтегаза, будет составлять 7,94 гривен за кубометр.
В то же время, клиенты других газоснабжающих компаний будут платить от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.
За электроэнергию украинцы будут платить в июле 4,32 гривны за кВтч. Те потребители, имеющие двухзонные счетчики (с 23:00 до 07:00), будут платить цену ниже — 2,16 грн за кВтч.
Тарифы на водоснабжение в регионах разнятся, ведь цены устанавливаются органами местного самоуправления.
Мобилизация в июле 2025
Существенных изменений в правилах мобилизации с 1 июля не ожидается. Отсрочки будут действовать по предварительным правилам.
В частности, не подлежат мобилизации:
работники государственных органов, местного самоуправления, государственных предприятий и организаций,
люди с инвалидностью и лица, временно непригодные к службе по состоянию здоровья,
родители троих и более детей до 18 лет, а также одинокие родители детей до 18 лет,
родители детей с инвалидностью (до 18 лет или совершеннолетних I-II группы), или родители детей с тяжелыми заболеваниями,
опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки,
лица, осуществляющие уход: за больными членами семьи на постоянной основе, а также лица, постоянно ухаживающие за больными членами семьи,
лица, у которых супруг или родители имеют инвалидность
женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детями), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины
народные депутаты,
работники силовых структур (ВСУ, СБУ, Нацгвардия, полиция, антикоррупционные органы).
Мобилизации подлежат мужчины 25-60 лет, а лица 18-24 лет могут быть призваны только добровольно.
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