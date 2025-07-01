Изменения в Украине от 1 июля: новые соцвыплаты, техосмотр, помощь

Нововведения в Украине от 1 июля / © ТСН.ua

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В июле в Украине вступают в силу ряд важных новшеств, которые коснутся многих граждан.

Изменения коснутся социальной, образовательной и финансовой сферы. В частности, в июле заработают обновленные правила до техосмотра авто и стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами.

ТСН.ua собрал все, что известно о нововведениях.

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Социальные выплаты и пособия от 1 июля

С 1 июля Пенсионный фонд будет отвечать за все социальные выплаты.

Изменения касаются только администрирования — выплаты будут поступать вовремя, но теперь они будут обрабатываться ПФУ вместо Минсоцполитики.

Кроме того, в июле стартует экспериментальный проект для помощи малоимущим семьям — новый вид базовой социальной помощи. Его продолжительность — до июля 2027 года.

Получить такую выплату могут семьи, которые на дату обращения являются получателями:

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государственной социальной помощи малообеспеченным семьям,

помощи на детей одиноким матерям,

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях,

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.

Также с 1 октября 2025 г. к проекту смогут приобщиться и другие лица / семьи, обстоятельства которых отвечают установленным требованиям и критериям.

Заявление на получение базовой социальной помощи от уполномоченного представителя семьи может быть подано:

в электронной форме — через Единый государственный портал электронных услуг (Действие);

в бумажной форме — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства (зарегистрированного или задекларированного) уполномоченного представителя семьи.

В заявлениях указываются личные контактные данные представителя семьи, а также информация обо всех ее членах.

После проверки данных расчет помощи происходит в автоматическом режиме через государственную социальную систему.

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Размер базовой величины для расчета составляет 4,5 тысяч гривен.

Также в июле расширяется программа «Доступное лекарство» — все аптеки Украины обязаны к ней присоединиться.

Пенсии в июле 2025 года

Для большинства украинцев размер пенсии в июле остаться неизменным.

Текущие минимальные пенсии составляют:

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3 758 гривен — для не работающих пенсионеров 65+ с полным стажем (30 лет для женщин, 35 — для мужчин) или для 80-летних с сокращенным стажем,

3613 гривен — для возрастной категории 70-80 лет с полным стажем.

3 323 гривен — для пенсионеров до 70 лет с полным стажем или инвалидов I группы.

3038 гривен — минимум для других не работающих пенсионеров.

Для работающих пенсионеров минимальная пенсия не может быть ниже 2 361 грн (прожиточный минимум).

Кроме того, в июле размер пенсии по инвалидности для гражданских лиц будет зависеть от группы инвалидности и страхового стажа:

И группа — 100% пенсии по возрасту,

II группа — 90%,

III группа — 50%.

Также учитывается период инвалидности до достижения пенсионного возраста (60 лет).

Если у человека нет достаточного страхового стажа, он может получать социальную помощь через органы соцзащиты.

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Пенсии для военных с инвалидностью в июле 2025 года составят:

связана с боевыми действиями — 60-100% денежного довольствия,

не связана с войной — 40-70%.

Изменение во взятии на учет ВПЛ

Согласно постановлению Кабмина от 4 апреля 2025 года №376, в июле меняется порядок выдачи справок о получении статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

В частности, статус ВПЛ будет автоматически аннулирован, если лицо находится за границей более 90 дней без документального подтверждения уважительных причин.

Начало вступительной кампании 2025 г.

В июле стартует вступительная кампания в заведения высшего образования: с 1 июля открывается регистрация электронных кабинетов на сайте Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), а подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа включительно.

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На бюджет поступающие могут подать до 15 заявлений.

Абитуриенты, поступающие по результатам собеседований или по творческим специальностям, должны пройти регистрацию в установленные сроки:

бюджетная форма обучения — с 3 по 10 июля,

контрактная форма обучения — с 3 по 25 июля.

Для тех, кто по объективным причинам не смог сдать НМТ в основную сессию, предусмотрены дополнительные тестирования с 14 по 25 июля.

График объявления результатов:

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основная сессия НМТ — до 4 июля,

дополнительная сессия НМТ — до 30 июля.

Все результаты НМТ будут доступны в личных кабинетах участников.

Новые требования к техосмотру авто

С 1 июля 2025 г. в Украине заработают новые правила технического контроля автотранспорта. Изменения приводят украинские нормы к европейским стандартам.

Контроль будет осуществляться МВД через сервисные центры.

Среди основных новшеств:

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обязательна видео- и фотофиксация процесса техосмотра (минимум две камеры на пункте техконтроля),

четкие требования к качеству съемки (авто должно занимать не менее 70% кадра),

удаленный мониторинг процедуры для предотвращения нарушений.

Техосмотр должны проходить как легковые авто, так и автобусы и грузовики. Однако, легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам и не используемые для получения прибыли, техосмотр проходить не обязаны.

Следует отметить, что штраф за езду без техосмотра составляет 340 гривен, а штрафы для пунктов ТО за нарушение — от 1,4 тысяч гривен.

Укрпочта устанавливает новые лимиты на выплату наличных

Укрпочта от 1 июля вводит новые лимиты на выплату наличных денег: максимальная сумма операций в месяц — 100 тысяч гривен, не более 10 операций в месяц.

Между тем Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются:

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▪️ максимальная сумма платежных операций в течение одного дня составит 29,9 тысяч гривен;

▪️ максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50

▪️ максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тысяч гривен;

▪️ максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500.

В компании отмечают, что этих ограничений достаточно для некоммерческих нужд. Для бизнеса рекомендуется оформить ФЛП или другую легальную форму деятельности.

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Коммуналка

В июле цены на коммунальные сервисы остаются постоянными. Тариф на газ для 98% бытовых потребителей, являющихся клиентами Нефтегаза, будет составлять 7,94 гривен за кубометр.

В то же время, клиенты других газоснабжающих компаний будут платить от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

За электроэнергию украинцы будут платить в июле 4,32 гривны за кВтч. Те потребители, имеющие двухзонные счетчики (с 23:00 до 07:00), будут платить цену ниже — 2,16 грн за кВтч.

Тарифы на водоснабжение в регионах разнятся, ведь цены устанавливаются органами местного самоуправления.

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Мобилизация в июле 2025

Существенных изменений в правилах мобилизации с 1 июля не ожидается. Отсрочки будут действовать по предварительным правилам.

В частности, не подлежат мобилизации:

работники государственных органов, местного самоуправления, государственных предприятий и организаций,

люди с инвалидностью и лица, временно непригодные к службе по состоянию здоровья,

родители троих и более детей до 18 лет, а также одинокие родители детей до 18 лет,

родители детей с инвалидностью (до 18 лет или совершеннолетних I-II группы), или родители детей с тяжелыми заболеваниями,

опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки,

лица, осуществляющие уход: за больными членами семьи на постоянной основе, а также лица, постоянно ухаживающие за больными членами семьи,

лица, у которых супруг или родители имеют инвалидность

женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детями), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины

народные депутаты,

работники силовых структур (ВСУ, СБУ, Нацгвардия, полиция, антикоррупционные органы).

Мобилизации подлежат мужчины 25-60 лет, а лица 18-24 лет могут быть призваны только добровольно.

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Раньше мы сообщали, какая погода будет в Украине до конца июня.

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