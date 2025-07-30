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Изменения в Украине с 1 августа: штрафы для ФОПов, новые отсрочки в "Резерв+" и билеты через "Дію"
Частные предприниматели за нарушение кассовой дисциплины будут платить большие штрафы, а билеты на 5 популярных направлений не будут продавать в кассах.
С 1 августа в Украине вступает в силу ряд важных нововведений, которые коснутся многих граждан. Речь идет об увеличении штрафов для частных предпринимателей, возможность приобретения железнодорожных билетов через «Дію» и появление новых отсрочек в «Резерв+».
ТСН.ua собрал все, что известно о нововведениях.
Штрафы для ФОПов
До 1 августа действовал адаптационный период, во время которого к частным предпринимателям за нарушение кассовой дисциплины применяли сниженные штрафные санкции — на уровне 25-50%.
Уже в августе штрафы будут составлять:
100% стоимости товара или услуги за первое нарушение;
150% — за каждое последующее.
Штрафы будут накладывать, если ФЛП не выдаёт чек, не использует РРО/ПРРО или имеет ошибки в реквизитах фискального документа.
Не будут штрафовать предпринимателей первой группы, представителей бизнеса безналичных оплат (за исключением эквайринга, в частности, LiqPay, Fondy), некоторых категорий деятельности (торговля на рынках с лотков определенными товарами) и предпринимателей на территориях активных или возможных боевых действий, или в оккупации.
Билеты через «Дию»
С 1 августа билеты на 5 популярных направлений не будут продавать в кассах — оформить их можно будет только онлайн, подтвердив личность через «Дію».
Это касается таких поездов:
№105/106 Одесса — Киев;
№91/92 Львов — Киев;
№29/30 Киев — Ужгород;
№12 Львов — Одесса;
№27/28 Киев — Чоп.
Для приобретения билета необходимо установить приложение «Дія», активировать в нем Дія.Підпис, пройти фотоверификацию и установить PIN-код.
Исключением будут военнослужащие, которые смогут и в дальнейшем покупать билеты через специальный сервис УЗ или приложение «Армия+».
Расширение «Доступных лекарств»
В августе будет расширен перечень препаратов в государственной программе «Доступные лекарства».
Речь идет о медикаментах для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний и для беременных:
препараты на основе индапамида и торасемида — для контроля давления и уменьшения отеков;
метилдопы — для лечения гипертензии, в частности у беременных;
препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой — для профилактики анемии у беременных и женщин после родов.
Новые отсрочки в «Резерв+»
В начале августа состоятся расширения функционала приложения «Резерв+».
В частности, в приложении появится возможность оформить новые виды отсрочек от мобилизации:
для преподавателей, педагогов и научных работников, зарегистрированных в ЕГЭБО;
для лиц, у которых супруг или супруга имеет инвалидность І или ІІ группы (по подтверждению из ПФУ, Минсоцполитики, ГРАГС).
Запрос можно будет подать через главное меню приложения. После рассмотрения заявитель получит уведомление с результатом.
Минобороны начало бета-тестирование этой услуги в середине июля.
Открытый банкинг
1 августа вступает в силу постановление об открытом банкинге для украинских банков, которые имеют лицензию НБУ.
Клиентам разных банков это позволит оплачивать покупки с нескольких банковских карт, если на одной не хватает средств.
Для пользования услугой нужно будет установить соответствующее приложение, авторизоваться через BankID и предоставить разрешение на доступ к своим счетам.
Полноценное функционирование открытого банкинга в Украине ожидается с 2027 года. В течение следующих полутора лет НБУ должен утвердить необходимую техническую спецификацию.
Напомним, законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП получил поддержку парламентского комитета. В четверг, 31 июля, он будет представлен для голосования в Верховной Раде.