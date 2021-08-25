Изменения в Украине с 1 сентября: как начнется учебный год, новые тарифы и как получать пенсию

Изменения в Украине с 1 сентября: как начнется учебный год, новые тарифы и как получать пенсию

На какие изменения и нововведения ожидать украинцам.

Уже в сентябре в Украине ожидают ряд изменений, которые давно обсуждают.

ТСН.ua собрал информацию об основных новациях и изменениях, которые ожидают украинцев с 1 сентября 2021 года.

Учебный год 2021-2022: какие особенности ждут родителей и учеников

В начале учебного года — с сентября — школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме. Но дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни.

Также, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время локдауна. Впрочем, заставлять делать прививки никого не будут. Например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

Перед началом нового учебного года возникают вопросы: что необходимо для школы и во сколько это обойдется кошельку. ТСН.ua подготовил материал о том, что необходимо для школы и во сколько это обойдется.

Associated Press

Как с 1 сентября будут выплачивать пенсии

От 1 сентября те, кого не устраивает доставка пенсий по почте, могут самостоятельно выбрать один из 44 банков, уполномоченных на обслуживание пенсионеров. И теперь пенсионеры решают самостоятельно, как получать выплаты: через "Укрпочту" или на карточку.

Изменение способа выплаты пенсии производится на основании заявления получателя пенсии. В то же время, постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины от 1 января 2023 года.

Кроме того, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. Если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Подробнее — в материале ТСН.ua.

Associated Press

Тариф на электроэнергию в сентябре

1 сентября Кабмин оставил тариф на электроэнергию без изменений на уровне 1,68 грн за киловатт-час. Но это будет последний месяц с одним фиксированным тарифом для всего населения. В октябре цена электроэнергии уменьшится для большинства украинцев. В экспертной среде такое изменение тарифа комментируют неоднозначно.

Следует ожидать появление другого тарифа. Поэтому те, кто:

потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час.

за киловатт-час. потребляют свыше 250 киловатт-часов, будут платить по-прежнему 1,68 гривны.

Как отметил Денис Шмыгаль, в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевление тарифа. В областных администрациях говорят, что существенных жалоб по поводу уменьшения тарифа от энергетиков было.

pixabay.com

Стартует кампания одноразового добровольного декларирования доходов: кто и зачем может этим воспользоваться

Владимир Зеленский подписал законы, которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности.

Так, закон позволяет с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом. Не требуют декларирования жилье, если оно единственное и сбережения меньше 400 000 гривен. Также не следует беспокоиться тем, кто получает зарплаты "в белую", то есть уже заплатил налоги.

Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

УНІАН

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