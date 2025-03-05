Изменения в работе ВВК: что следует знать военнообязанным

В Украине вводятся изменения в работе военно-врачебных комиссий (ВВК), переходя на цифровые форматы и вводя новые правила для военнообязанных.

О каких изменениях в прохождении ВВК следует знать украинцам читайте в материале от ТСН.ua.

ВВК для людей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины принял решение, что люди с инвалидностью не подлежат направлению на ВВК. Однако они могут по собственному желанию получить заключение ВВК.

Кроме того, люди с инвалидностью могут подать через электронный кабинет призывника сведения о наличии инвалидности.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что также на ВВК не будут направлять тех, чьи данные об инвалидности будут внесены в "Оберег".

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Как пояснил Мельничук, военнообязанные, имеющие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, вместо оригиналов документов могут подавать копию медицинского заключения, заверенную органом социальной защиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или копией заверенной нотариально.

Также с февраля можно предоставить копии и других документов, удостоверяющих инвалидность с подписью выдающего их лица (однако такой вариант возможен при предъявлении оригиналов – ред. ).

Что добавили в Е-направление

Напомним, в феврале для украинцев стали доступны электронные направления на военно-врачебную комиссию в приложении "Резерв+".

Министр обороны Украины Рустем Умеров, анонсируя запуск электронных направлений на ВВК, отмечал, что такая система поможет минимизировать коррупционные риски и бюрократические преграды.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что с начала марта е-направление на ВВК в "Резерв+" будет содержать дату прибытия на медосмотр.

"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длиннющие очереди", – сказала она.

По словам Черногоренко, военнообязанный может сразу отправиться в медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки

Также она добавила, что е-направления доступны тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК.

"Достаточно лишь оформить запрос в "Резерв+"", – добавила она.

ВВК переходит в электронный формат

С 1 марта вступили в силу новые изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Как сообщали юристы юридической компании ЮК INSEININ, речь идет о:

направление на медицинское освидетельствование только в электронном формате;

переход на электронный документооборот.

С марта направление на медицинское освидетельствование военнообязанных во ВВК будет осуществляться исключительно по решению руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также начальников центров рекрутинга ВСУ.

Весь процесс формирования направления будет производиться только в электронной форме.

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Документация, которая создается или заполняется в процессе военно-врачебной экспертизы, также переводится в электронный формат.

При военном адвокате Юрии Лихачеве бумажное направление все еще могут оформлять, однако его должны внести в журнал регистрации направлений и выдавать под личную подпись военнообязанного.

В свою очередь Рустем Умеров 5 марта сообщил, что медицинская информационная система ВСУ уже дополнена электронным кабинетом военно-врачебной комиссии.

По его словам, отныне:

выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в Оберіг и быстрее отражаются в приложении "Резерв+";

направление на комиссию теперь автоматически будут поступать из реестра "Оберіг" в кабинет ВВК;

постановления по военнослужащим будут храниться в Медицинской информационной системе ВСУ.

Также он добавил, что с 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, прошедшие обучение. С 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК.

Изменения в работе ВВК

Адвокат Ольга Зелинская рассказала, что с марта 2025 года военнообязанные не смогут самостоятельно инициировать прохождение медкомиссии, а направление на ВВК – исключительно через ТЦК и СП.

Также она разъяснила, что с 1 марта 2025 года все протоколы, заключения, медицинские справки и акты осмотра будут оформляться исключительно в цифровом формате, а именно:

никаких бумажных подъемников или справок – все документы будут в электронной базе;

сокращение бюрократии и ускорение процесса принятия решений;

усиление контроля за военно-врачебными комиссиями и устранение возможных злоупотреблений.

Среди новшеств – новый критерий, а именно оценка повседневного функционирования личности.

Также введен новый механизм оценки состояния здоровья военнообязанных – оценка повседневного функционирования личности. Сформировать электронное направление для прохождения такой оценки будут председатели ВВК.

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Выдержки из решений экспертных групп по функционированию личности станут официальным основанием для определения пригодности к военной службе.

По словам Ольги Зелинской, ВВК будет теперь проходить только в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

Также лица в возрасте до 45 лет обязательно будут проходить дополнительную оценку возможности службы в ДШУ, спецподразделениях, морской пехоте, на подводных лодках и надводных кораблях.

Среди новых требований для медицинских документов:

к официальным медицинским документам прилагается выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.

Он приравнивается к акту осмотра МСЭК и заключению врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

По словам адвоката, теперь каждый этап процесса ВВК будет регистрироваться в электронной системе. Зелинская подчеркнула, что невозможно будет "обойти систему" или получить заключение без реального медицинского осмотра.

Все решения будут документироваться, что сделает невозможным подделку справок.

Опасность электронных ВВК

Перевод медицинской документации в цифровой формат в Украине может осложнить доказательство нарушений со стороны ВВК, сообщил адвокат Роман Симутин.

По его словам, врачи могут вносить выводы в электронный реестр ("Хелси") без реального осмотра, а доказать обратное будет почти невозможно.

Как отметил адвокат, благодаря этому достоверными будут считать данные из электронного реестра, а не слова мобилизованных.

"Это не выдумка, а реальные случаи из практики. А какие данные будут принимать во внимание и кому верить? Сведениям из электронного реестра, или словам незаконно мобилизованного? комиссией", – добавил Симутин.

Одним из негативных последствий также является возможность отправки электронных ВВК в мобильное приложение "Резерв+". Соответственно они будут считаться врученными в день их отправки.

Затем начнется счет дней, поскольку срок прохождения ВВК не может превышать 14 дней. В результате нарушения сроков, несвоевременного прохождения или неприбытия на ВВК по е-направлению – грозят штрафы и объявления в розыск.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что с 1 марта вступают в силу новые правила мобилизации, которые повлияют на военнообязанных граждан.

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