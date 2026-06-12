Изменения в ВСУ: правительство планирует набрать половину штурмовиков из числа иностранцев

Половину штурмовых подразделений украинской армии планируют укомплектовать иностранцами / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Украине стартует первый масштабный этап комплексной трансформации рекрутинговой системы для усиления боевых подразделений на фронте. Государство официально открывает рынок для привлечения иностранных граждан для службы в пехоте и сохранения жизней украинских военнослужащих.

Об амбициозных планах по привлечению легионеров и демобилизации ветеранов сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Привлечение иностранцев к штурмовым действиям

Главной целью новой кадровой политики является максимальное заполнение наиболее опасных вакансий в армии мотивированными иностранными гражданами. Правительство планирует передать легионерам от 30 до 50 процентов всех действующих должностей в штурмовых и пехотных батальонах.

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Такой подход позволит существенно усилить боевые возможности украинской армии на самых горячих направлениях фронта. В то же время, это стратегическое решение поможет сохранить здоровье и жизнь многих украинских граждан во время интенсивных боевых действий.

Открытие рынка рекрутинга является лишь первым шагом в глобальном плане реформирования Сил обороны. Уже вторым этапом станет полная и комплексная трансформация всего процесса мобилизации внутри нашего государства.

Увольнение ветеранов и новые правила

Отдельным чрезвычайно важным вопросом остается установление справедливости для военнослужащих, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищают страну. Речь идет об опытных защитниках, которые провели больше всего времени непосредственно на боевых позициях и крайне нуждаются в отдыхе.

Для таких ветеранов государство наконец-то начнет процесс постепенного увольнения из рядов военной службы. По словам чиновника, эта долгожданная процедура стартует уже до конца текущего 2026 года.

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Власти подчеркивают, что Украина сегодня строит современную армию с абсолютно понятными правилами и глубоким уважением к каждому солдату. Главной задачей всех этих анонсированных изменений является обеспечение максимальной безопасности военных прямо на передовой.

"Жизнь человека — самая большая ценность", — подчеркнул Михаил Федоров.

Эксперты уверены, что именно такая реформированная и мотивированная армия способна обеспечить нашему государству максимально сильную переговорную позицию. Это абсолютно необходимое условие для успешного и справедливого завершения этой изматывающей войны.

Реформа украинской армии — последние новости

Напомним, что накануне Кабинет министров совместно с президентом представили комплексный план обновления Вооруженных сил Украины. В рамках этой инициативы государство готовит беспрецедентное повышение зарплат для военных, что сделает украинскую пехоту самой высокооплачиваемой во всем мире.

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Уровень денежного довольствия для бойцов первой линии будет составлять в среднем 300 000 гривен, а максимальные выплаты для штурмовиков будут достигать 460 000 гривен. Каждый день на позициях будет дополнительно приносить солдату 10 000 гривен, а участие в штурмовых действиях будет оцениваться в 40 000 гривен ежесуточно. Минимальная зарплата в тылу также увеличится с 20 000 до 30 000 гривен.

Кроме того, государство планирует ровно в 2 раза увеличить официальные должностные оклады всех командиров боевых подразделений.

"Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Параллельно с финансовыми изменениями власти активно готовят упрощение процедур перевода для военных и расширения карьерных возможностей. Для усиления подразделений Министерство обороны введет новые механизмы рекрутинга и привлечет гораздо больше иностранных добровольцев.

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В то же время, руководство государства не забывает о ветеранах, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищают нашу страну. Глава государства анонсировал постепенное увольнение со службы бойцов , которые провели больше всего времени непосредственно на самых горячих участках фронта.

"Для них до конца года произойдет постепенное увольнение со службы", — подчеркнул президент.

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