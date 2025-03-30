Изменения в ВВК с 1 апреля: какие нововведения ждут военнообязанных

Прохождение ВВК 2025 / © ТСН.ua

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С 1 апреля постановления ВВК будут оформляться в электронном формате. Однако, по желанию, военнообязанные смогут получить заключение ВВК в бумажном виде.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

«Министерство обороны Украины запускает электронный кабинет для работников военно-врачебных комиссий. Теперь после осмотров ВВК выводы будут оформляться исключительно в электронной форме в медицинской информационной системе ВСУ», — рассказала Черногоренко.

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По ее словам, это нововведение позволит военнообязанным не идти с постановлением о пригодности или не пригодности к ТЦК. Кроме того, информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр «Оберег» и отображается в «Резерв+».

«Сейчас есть абсолютно налаженное электронное взаимодействие между электронным кабинетом ВЛК, „Оберегом“ и „Резерв+“. И вы увидите свой статус по медицинской части сразу в своем приложении "Резерв+". И не нужно будет заниматься бумажками», — говорит заместитель министра.

Все издававшиеся документы будут оставаться в силе. По желанию решение ВВК можно будет получить и в бумажном виде.

Даже после 1 апреля, если человек хочет получить на руки вывод ВВК, мы даем такую возможность. Мы распечатываем фактически зеркало цифрового вывода и предоставляем такую возможность. Это не проблема. Если это свидетельство о болезни для признания непригодности к военной службе, комиссия утверждает заключение с центральной или областной ВЛК, и тогда, по желанию гражданина, можно получить вывод на бумаге», — отмечает Черногоренко.

Подытоживая, замминистра заверила, что реформа должна сделать военно-врачебную комиссию максимально удобной и прозрачной.

Ранее мы писали, что военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года.

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