Изменения воинского учета: этой группе женщин необходимо обязательно явиться в ТЦК

В Кировоградской областис 31 июля вступили в силу новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, изменен порядок постановки на учет для женщин-медиков и фармацевтов.

Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника группы коммуникации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Екатерина Гевель, передает Суспільне.

Гевель рассказала, что согласно постановлению № 916, школы и колледжи Украины в течение недели после выпуска должны передавать местным военкоматам списки медицинских и фармацевтических выпускниц по месту жительства.

«До этого распоряжения, учебные заведения присылали списки военнообязанных студентов-медиков в ТЦК за два месяца до завершения обучения. Женщинам выдавали временные удостоверения военнообязанных и вносили их в базу данных. Женщины должны были прийти в ТЦК в течение семи дней, чтобы пройти ВВК и стать на учет», — сказала она.

В Украине ввели автоматический воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Данные о них будут поступать в Единый государственный реестр призывников автоматически от учебных заведений. После окончания обучения женщины в течение 60 дней должны лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны пройти военно-врачебную комиссию, иначе им грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Сейчас мобилизации для женщин нет, поэтому они могут выезжать за границу без ограничений, даже находясь на учете. В области случаев уклонения женщин от прохождения военной службы во время мобилизации не зафиксировано.

Напомним, в августе 2025 в Украине начнется прохождение женщинами базовой общевойсковой подготовки -она является добровольной.