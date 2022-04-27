Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов: в Николаевской области посадили бывшего военного ВСУ

Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов: в Николаевской области посадили бывшего военного ВСУ

В Николаевской области на 14 лет был осужден бывший военнослужащий ВСУ, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов.

Мужчину, которого прежде взяли в плен в составе ВС РФ, признали виновным в государственной измене и дезертирстве.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как оказалось, бывший украинский военнослужащий ВСУ в 2014 году изменил присяге. Мужчина отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступил на службу в вооруженные силы государства-агрессора. Однако уже через восемь лет – 25 февраля 2022 – бывший защитник Украины вернулся на территорию родного государства в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку Херсонской области.

После этого его и еще двух бывших украинских военных взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

Относительно двух других изменников судебный процесс еще продолжается.

Напомним, СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.

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