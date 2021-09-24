Изменил внешность и пытался выехать из страны: в Чернигове задержали мужчину за убийство матери

Изменил внешность и пытался выехать из страны: в Чернигове задержали мужчину за убийство матери

После того, как нашли тело убитой женщины, обнаружили, что пропал ее сын.

В Чернигове правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его матери.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черниговской области.

Вчера в Чернигове правоохранители задержали мужчину, который после убийства матери около трех месяцев скрывался от следствия. Подозреваемый сменил внешность и пытался выехать из страны.

В начале июля этого года в полицию обратилась женщина и заявила об исчезновении своей 69-летней матери. Дочь пенсионерки сообщила, что мать не выходит на связь уже три дня.

В доме пропавшей правоохранители обнаружили беспорядок и многочисленные пятна крови. Также стало известно, что исчез 45-летний сын пенсионерки.

Правоохранители опросили соседей и изъяли видео с камер наблюдения. Служебная собака привел их в лесополосу, где под слоем земли нашли тело женщины с ножевыми ранениями.

"Полицейские установили, что кто-то нанес женщине смертельные повреждения по телу и голове. После чего замотал тело в простыни и закопал в лесу. В полиции были все основания считать, что к убийству может быть причастен пропавший сын пенсионерки. Он выключил телефон и перестал выходить на связь ", — сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Недзельский.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, но имел конфликты с матерью.

Правоохранители начали поиски подозреваемого и объявили его в розыск.

31 июля следователи полиции заочно объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Поиски подозреваемого продолжались непрерывно. Полицейские установили, что злоумышленник кочует в недостроях и намеревался выехать из страны.

"23 сентября полицейские задержали подозреваемого в Чернигове в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полиция проводит необходимые следственные действия и проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичного преступления на территории Черниговской области", — сообщили в полиции.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Дубне на Ровенщине 46-летний мужчина жестоко избил 67-летнюю мать, которая только что вернулась с заработков.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку