Изменила бы ли смерть Путина ход войны: мнение руководителя разведки Эстонии

Может казаться, что с исчезновением кремлевского диктатора война одномоментно прекратится.

Впрочем, в России система, которую десятилетиями строил Владимир Путин, сильно укрепилась. Так что потенциальная смерть российского президента вряд ли повлияет на ход войны.

Об этом сказал руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг в эксклюзивном интервью ТСН.

Как подчеркнул глава разведки Эстонии, эта система построена таким образом, что даже тогда, когда она останется без головы, будет продолжать работать.

"Для того чтобы изменить мнение россиян понадобится не один год", — подытожил Кивисельг.

Ранее Антс Кивисельг отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет установить новую "архитектуру безопасности" в Европе и своей агрессией расширить сферу влияния России.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Эксклюзив! Руководитель разведки Эстонии — о планах Путина, военном потенциале РФ и деоккупации Крыма

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