Изменили прически и цвет волос: в Одессе нашли школьницу, сбежавшую с любимым от родителей во Львовской области

Изменили прически и цвет волос: в Одессе нашли школьницу, сбежавшую с любимым от родителей во Львовской области

Они постоянно меняли местонахождение.

В Одессе полиция разыскала пропавших в конце января школьницу и ее парня. Правоохранители Львовщины передали ориентировку одесским коллегам.

Об этом идет речь в сообщении полиции региона.

Выяснилось, что девушка ушла из дома из-за конфликта с родителями, которые были против дружбы с парнем. Влюбленные начали переезжать от города в город и оказались у знакомых в Одессе.

Полиция Одесской области

"Девушка с парнем хорошо конспирировались: изменили прически и перекрасили цвет волос, – сказал начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Максим Жарков. – Мы поговорили с ними о последствиях таких побегов, пока ждали приезд коллег из Львова, а сегодня утром они уехали домой".

Родные бойцов, которых считают пропавшими без вести 9-ый год, до сих пор не знают об их судьбе

Напомним, сотрудники полиции нашли 18-летнего студента одного из университетов Николаева, пропавшего летом 2021 года. Парень находился в Херсонской области, где работал на сезонной работе. Домой возвращаться не собирался.

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