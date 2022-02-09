Изменили прически и цвет волос: в Одессе нашли школьницу, сбежавшую с любимым от родителей во Львовской области

Они постоянно меняли местонахождение.
В Одессе полиция разыскала пропавших в конце января школьницу и ее парня. Правоохранители Львовщины передали ориентировку одесским коллегам.
Об этом идет речь в сообщении полиции региона.
Выяснилось, что девушка ушла из дома из-за конфликта с родителями, которые были против дружбы с парнем. Влюбленные начали переезжать от города в город и оказались у знакомых в Одессе.
"Девушка с парнем хорошо конспирировались: изменили прически и перекрасили цвет волос, – сказал начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Максим Жарков. – Мы поговорили с ними о последствиях таких побегов, пока ждали приезд коллег из Львова, а сегодня утром они уехали домой".
Напомним, сотрудники полиции нашли 18-летнего студента одного из университетов Николаева, пропавшего летом 2021 года. Парень находился в Херсонской области, где работал на сезонной работе. Домой возвращаться не собирался.
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