Изменились правила въезда на оккупированные территории из Запорожской области: что нужно знать

Правила выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область изменились. С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме.

Следует отметить, что очередь желающих въехать на оккупированную территорию, сформированную по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.

Об этом сообщает Луганская ОГА.

"Утвержден новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область – изменения действуют от 12 августа. Необходимо обратить внимание, что с 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме. Внесение изменений в заявку по дате выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается", — говорится в сообщении.

Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в с. Каменское. Формирование колонн для выезда происходит на площадке по адресу пункта пропуска: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.

Выезд на временно оккупированную местность организуется с учетом ограничений, установленных законодательством. Желающим въехать на оккупированную территорию следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соответствующие документы на транспортное средство, документы на перевозимый товар (груз).

Отмечается, что военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, осуществляющих свою деятельность в пункте пропуска и на блокпостах, в пределах действующего законодательства имеют право проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак по маршруту следования колонны, включение в ее состав запрещается:

грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

автобусов, оборудованных сидячими местами в количестве более двадцати двух, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

"В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и причинения вреда здоровью граждан может быть введено временное ограничение (запрет) движения транспортных средств по маршруту следования колонны", — отмечают в Луганской ОГА.

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Луганской области: https://forms.gle/3pwuMUhf4vRR8AWc8

Номера телефонов для предоставления консультаций жителям Луганской области: 099-213-88-81, 093-161-57-03.

Порядок выезда на временно оккупированную территорию – по ссылке.

Инструкция по оформлению заявок для выезда на временно оккупированную территорию – по ссылке.

Напомним, вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация мирных жителей из зоны ведения боевых действий предполагает расселение всех переселенцев. Так, именно государство полностью берет на себя расходы по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем.

Читайте также: