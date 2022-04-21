Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Изменить способ выплат пенсий можно дистанционно, но есть одно условие

Дата публикации
Просмотры
1641
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Изменить способ выплат пенсий можно дистанционно, но есть одно условие

pixabay.com

Из-за войны с Россией многие украинские пенсионеры, спасаясь от войны, покинули свои дома и не могут получать пенсии как раньше. Как изменить способ оплаты пенсий – в материале ТСН.ua

Единственное условие – чтобы поменять способ получения пенсий, нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как дистанционно изменить способ выплаты пенсий?

  • Следует авторизироваться на сайте Пенсионного фонда Украины. Зайти в Личный кабинет нажать пункт "Об пенсионном обеспечении".
  • Выбрать «Внесение изменений в пенсионное дело», далее – «Заявление об изменении способа выплаты пенсии».
  • Заполнить нужные поля формы заявления.
  • Загрузить отсканированные документы.
  • Подписать заявление КЭПом, оно автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины.
Как изменить способ оплаты пенсии / ©
Как изменить способ оплаты пенсии

При формировании электронного заявления нужно добавить файлы таких сканированных документов :

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • заявление с реквизитами из банковского учреждения – в случае перехода на банк.

После обработки обращения информация об изменении способа выплаты будет отображаться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины во вкладке «Мои сообщения».
Консультации по пенсионным вопросам по телефону контакт-центра 0-800-219-108 (звонки бесплатные), 50-88-81, 50-88-82, 50-88-83.

Читайте также:

Куда обращаться, чтобы получить пенсию, социальную помощь, субсидии в эвакуации

Что будет с пенсией во время войны, если ее вовремя не получить

Следующая публикация