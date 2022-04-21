Изменить способ выплат пенсий можно дистанционно, но есть одно условие

Изменить способ выплат пенсий можно дистанционно, но есть одно условие

Из-за войны с Россией многие украинские пенсионеры, спасаясь от войны, покинули свои дома и не могут получать пенсии как раньше. Как изменить способ оплаты пенсий – в материале ТСН.ua

Единственное условие – чтобы поменять способ получения пенсий, нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как дистанционно изменить способ выплаты пенсий?

Следует авторизироваться на сайте Пенсионного фонда Украины. Зайти в Личный кабинет нажать пункт "Об пенсионном обеспечении".

Выбрать «Внесение изменений в пенсионное дело», далее – «Заявление об изменении способа выплаты пенсии».

Заполнить нужные поля формы заявления.

Загрузить отсканированные документы.

Подписать заявление КЭПом, оно автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины.

Как изменить способ оплаты пенсии

При формировании электронного заявления нужно добавить файлы таких сканированных документов :

паспорт,

идентификационный код,

заявление с реквизитами из банковского учреждения – в случае перехода на банк.

После обработки обращения информация об изменении способа выплаты будет отображаться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины во вкладке «Мои сообщения».

Консультации по пенсионным вопросам по телефону контакт-центра 0-800-219-108 (звонки бесплатные), 50-88-81, 50-88-82, 50-88-83.

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