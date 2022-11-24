Изменится ли цена на электроэнергию в Украине из-за массированных атак России — ответ поставщика

Стоимость электроэнергии в Украине не изменится. Любые заявления о подорожании являются информационными атаками России.

По меньшей мере, до 31 марта 2023 года тарифы на электроэнергию для украинцев пересматривать не будут. Дальнейшие планы будут утверждены правительством только перед указанной датой.

Об этом 24 ноября заявил поставщик электроэнергии в Киеве.

"Распространение информации об изменении тарифа на электроэнергию для населения является сознательным фейком и частью информационных атак врага. Цены для населения остаются неизменными в соответствии с постановлением Кабмина", – подчеркнул генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, украинцы по-прежнему будут платить по 1,44 грн/кВт в час за весь потребленный объем до 250 кВт в час в месяц и по 1,68 грн/кВт в час при потреблении более 250 кВт в час.

В то же время цены для бизнеса могут колебаться в зависимости от изменения размера их составляющих. Так, цены для малых небытовых потребителей (электроустановки которых подключены к сетям с договорной мощностью до 50 кВт) формируются в соответствии с методикой НКРЭКУ. Такая цена включает в себя: стоимость покупки электроэнергии на рынках + тариф на услуги оператора системы распределения + тариф услуги оператора системы передачи + тариф поставщика универсальной услуги.

Напомним, после ракетных обстрелов Киева и области, которые Россия нанесла 23 ноября, без электроснабжения в режиме аварийного отключения остается 25% жилищного фонда столицы.

Между тем, Молдову также обесточило после массированной ракетной атаки РФ по энергетическим объектам Украины. Без света осталось 90% страны. Поэтому МИД вызвал посла РФ.

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