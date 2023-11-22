Изменится ли схема оповещения о тревогах во время взлетов российских МиГов: ответ Воздушных сил

Объявление воздушных тревог во время продолжительных взлетов российских истребителей МиГ-31К останутся неизменными.
Схема оповещения населения о ракетной опасности не изменится, ведь МиГ-31К иногда взлетает с ракетой, иногда без нее, а зачастую информация о присутствии ракеты на борту вообще неизвестна.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире Украинского Радио.
"Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда – что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права", — объяснил он.
По словам Игната, Воздушные Силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и ракетной атаки, тактической авиации или РСЗО.
"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграмм-канале. Что касается того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне", — сказал Игнат.
Напомним, продолжительность объявленных воздушных тревог в Украине существенно увеличилась. Если раньше из-за МиГов воздушная тревога звучала 20 минут, то сейчас – от 2 до 3,5 часов. Это связано с тем, что россияне отрабатывают дозаправку своих истребителей.
Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, зачем враг учится дозаправлять истребители в воздухе и к чему готовятся оккупанты.
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