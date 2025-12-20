ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
68
Время на прочтение
2 мин

Изменится ли цена на горючее из-за удара по Одесской области: Кулеба ответил

Цены на горючее в Одесской области остаются стабильными, несмотря на проблемы с логистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Атаки российских кафиров на транспортную инфраструктуру Одесской области привели к значительному усложнению логистики, однако это не должно сказаться на кошельках водителей.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время встречи с журналистами.

По его словам, правительство провело основательные переговоры с ключевыми игроками рынка — операторами АЗС и перевозчиками. В настоящее время доля рынка, пострадавшая от логистических проблем, составляет около 40%. Несмотря на это, специалисты не видят рисков для удорожания горючего.

«Пока мы не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цены ни розничной, ни оптовой. Нам это подтверждают и перевозчики, и операторы», — подчеркнул вице-премьер.

По словам Кулебы, атаки по инфраструктуре, в том числе по мосту действительно усложнили логистические процессы в Одесской области. Впрочем, это не создало критическую ситуацию для поставки топлива.

Государство сохраняет альтернативные возможности доставки, в том числе железнодорожным транспортом.

Отдельное внимание правительство уделило перенастройке маршрутов грузового транспорта. Грузовики, которые находятся в районе Измаила, будут заезжать в Украину транзитом через территорию Молдовы.

Все перевозчики понимают реальность и достаточно адекватно ее воспринимают. Они будут менять логистику через другие страны и альтернативные пути, которые мы предлагаем в Одесской области», — отметил Кулеба.

Напомним, что вчера после атаки России по портовой инфраструктуре Одесщины образовались очереди на АЗС. Это вызвало ажиотаж среди водителей, начавших массово заправлять автомобили, опасаясь топливного дефицита.

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie