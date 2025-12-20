Изменится ли цена на горючее из-за удара по Одесской области: Кулеба ответил

Дмитрий Кулеба

Реклама

Атаки российских кафиров на транспортную инфраструктуру Одесской области привели к значительному усложнению логистики, однако это не должно сказаться на кошельках водителей.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время встречи с журналистами.

По его словам, правительство провело основательные переговоры с ключевыми игроками рынка — операторами АЗС и перевозчиками. В настоящее время доля рынка, пострадавшая от логистических проблем, составляет около 40%. Несмотря на это, специалисты не видят рисков для удорожания горючего.

Реклама

«Пока мы не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цены ни розничной, ни оптовой. Нам это подтверждают и перевозчики, и операторы», — подчеркнул вице-премьер.

По словам Кулебы, атаки по инфраструктуре, в том числе по мосту действительно усложнили логистические процессы в Одесской области. Впрочем, это не создало критическую ситуацию для поставки топлива.

Государство сохраняет альтернативные возможности доставки, в том числе железнодорожным транспортом.

Отдельное внимание правительство уделило перенастройке маршрутов грузового транспорта. Грузовики, которые находятся в районе Измаила, будут заезжать в Украину транзитом через территорию Молдовы.

Реклама

Все перевозчики понимают реальность и достаточно адекватно ее воспринимают. Они будут менять логистику через другие страны и альтернативные пути, которые мы предлагаем в Одесской области», — отметил Кулеба.

Напомним, что вчера после атаки России по портовой инфраструктуре Одесщины образовались очереди на АЗС. Это вызвало ажиотаж среди водителей, начавших массово заправлять автомобили, опасаясь топливного дефицита.