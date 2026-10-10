Измены перед свадьбой и во время беременности: Скальницкая ошеломила новым признанием об экс-супруге

Настя Скальницкая / © скриншот с видео

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Украинская блоггер Настя Скальницкая поделилась новыми подробностями громкого развода. Она рассказала о многочисленных изменах и обмане со стороны бывшего мужа Богдана, а также отрицала причастность к его финансовым схемам.

Об этом инфлюэнсер сообщила в своем видеообращении на платформе YouTube.

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Измены за несколько дней до свадьбы и во время беременности

По словам Скальницкой, перед записью видео она узнала новые подробности от знакомого. Оказалось, что за три дня до свадьбы ее жених приехал с девушками легкого поведения и предлагал им поехать с ним.

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«Для меня это не укладывается в голове, просто в нашей жизни все знакомые или окружающие люди видели, что он так ко мне относится — „Настюшенька моя самая лучшая“. Я вообще не думала, что он может мне изменять. И, конечно, понимаю сейчас еще, подсознательно выбирала не мужа, а там, Джеймса Бонда с идеальной внешностью, потому что думаю, да, он мне точно не будет предавать», — поделилась Анастасия.

Блогерка отметила, что в их паре существовало два отдельных круга общения: ее друзья о неверности мужчины не догадывались, в то время как его окружение знало об этом постоянно, но молчало. Скальницкая также добавила, что измены происходили во время беременности, что она считает особым риском для собственного здоровья.

Совершать публичный поиск любовниц блоггерша не планирует. Однако один из случаев проверила лично — связалась с девушкой, которой мужчина присылал цветы, после чего тот удалил переписку.

Обвинение в финансовых схемах и ответ на гейт

Настя Скальницкая ответила на упреки подписчиков, что якобы знала о махинациях мужчины. Она объяснила: изначально зарабатывала больше его, но верила его словам о совладении бизнесом по пригону авто.

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Блогерша вспомнила, как после обыска в их доме сказала мужчине, что не будет жить с человеком, имеющим проблемы с законом. В то же время она возразила, что у него были какие-то «офисы» или масштабные схемы.

«Он обворовывал только меня. Возможно, еще кого-то он как-то обманывал, но самая большая преступная деятельность и схема — это я. Никакой офис и так далее. Одна большая схема — это была я. Я никогда в жизни не была задействована в отмывании средств или какой-либо деятельностью связано с этим», — подчеркнула Скальницкая.

В подтверждение своих слов инфлюэнсер опубликовала аудиозапись разговора. Человек на записи с голосом, похожим на Богдана, признает:

«Это не схемы никакие, поверьте. Просто кон**ный урод я, я это признаю. Убил просто отношение человека, который действительно ко мне хорошо относился. Я не мошенник, я просто долбо**б. Я сделал то, за что буду реально отвечать всю жизнь. То, что это схемы, ну она что-нибудь придумала. Я там езжу, что-то помогаю, разгружаю. Понятно, что я наделал х**ни. Так же на „Фрезию“, я там на строительство из Настиных денег, я их вернул им, понимаете. Я давал деньги прямо под именем своих. Это были деньги Настине. Я ее понимаю», — сказал мужчина с голосом, похожим на Богданов, на опубликованной записи.

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Причины публичности и позиция в отношении правоохранительных органов

Скальницкая объяснила, что долго молчала о разводе, но люди восприняли это как подтверждение слухов. Потому она решила рассказать все публично. После этого бывший обвинил ее в том, что она уничтожила его как человека.

В то же время обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения бывшего мужчины к уголовной ответственности и лишения свободы блоггер не планирует.

«Почему я не посажу его в тюрьму? Это отец моего ребенка. Пусть он с этим живет», — подчеркнула она.

Скандал с разводом Скальницких — последние новости

Напомним, развод пара сопровождался финансовым скандалом, связанным с компанией Анастасии Скальницкой, где работал ее бывший муж. По словам блоггерши, после его работы в компании на балансе бизнеса осталось всего 800 гривен.

Также мы писали, что откровения Анастасии Скальницкой о мужчине повлекли за собой бурную реакцию в Сети. Ее заявления разделили пользователей, а открытые данные о доходах семьи породили новую волну обсуждений.

К слову, бывший муж украинской блоггерки Анастасии Скальницкой и сотрудник полиции охраны Богдан Скальницкий задекларировал за 2025 год всего 645 гривен зарплаты и ни одного имущества.

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