"Измены с самолетами нет": СНБО применил санкции в отношении новых владельцев летающих в Россию воздушных судов

"Измены с самолетами нет": СНБО применил санкции в отношении новых владельцев летающих в Россию воздушных судов

Пять самолетов, ранее связанных с молдовской авиакомпанией и осуществлявших чартерные рейсы в Россию и в оккупированный Крым, сменили владельцев, чтобы избежать санкций.

В среду, 10 ноября, по рекомендации Службы безопасности Украины СНБО применил санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U SRL (Молдова).

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Он напомнил, что в январе этого года СНБО по предложению Службы безопасности ввел санкции к молдовскому оператору чартерных рейсов в Россию и в оккупированный Крым. В ходе мониторинга были зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

“Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат. Ведь СБУ сегодня рекомендовала СНБО применить санкции и к новым собственникам”, — сообщил Баканов.

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По его словам, на момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины: три из них были переоформлены на американские компании, еще один — на компанию из оффшорной зоны. Пятый самолет — тот, которым пользовался для чартерных рейсов пророссийский народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене.

“Самолет, который использовал Медведчук – находился в аэропорту “Жуляны”. Там он находится и сейчас”, — заверил глава СБУ, который в начале своей речи подчеркнул, что “измены” с самолетами нет.

Напомним, 29 января этого года на самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака наложили санкции.

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