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Изменятся ли тарифы на электричество: Шмыгаль подвел итоги первого зимнего месяца для украинской энергетики

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Изменятся ли тарифы на электричество: Шмыгаль подвел итоги первого зимнего месяца для украинской энергетики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал

Пока ситуация контролируемая.

Украинская энергетика достойно пережила первый этап зимнего периода. Генерации для обеспечения света и тепла в домах граждан Украины достаточно.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Завершается первый зимний месяц, украинская энергетика проходит его успешно. Уже несколько дней подряд снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий", — отметил он.

Сегодня продолжается действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Шмыгаль заверил, что для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт⋅час.

"Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", – подытожил премьер-министр Украины.

Ранее Шмыгаль рассказал, что Украина начинает производить выплаты гражданам, чье жилье было разрушено российскими войсками.

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Дата публикации
Просмотры
512
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