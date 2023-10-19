Изнасиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье полиция задержала подозреваемого

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

На Закарпатье полицейские задержали 31-летнего жителя Береговского района по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Закарпатской области.

В полицию 18 октября обратилась 32-летняя закарпатка, которая сообщила, что ее сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

Правоохранители совершили первоочередные следственные действия, по результатам которых факт изнасилования подтвердился. В частности, это подтвердили и специалисты, проводившие осмотр ребенка.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В его доме провели обыск и изъяли вещи, которые могут являться дополнительными доказательствами по этому делу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

А на Хмельнитчине 41-летний мужчина напоил алкоголем 13-летнюю девочку, а затем изнасиловал ее, воспользовавшись тем, что она не могла сопротивляться.

Читайте также: